Yeni proje yolda

Hem kendi yaptığı şarkılardan, aynı zaman da günümüz yeni jenerasyonu müziğini harmanlayıp, güzel enerjik ve yenilikçi bir show programı yapmaya hazırlanıyor. Yakın zaman da bir çok yeni projeye imza atacak Çetin, belliki muzik piyasasında adından sıkça söz ettirecek.