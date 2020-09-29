Yeni projesi ile evde kargo beklemeye son verdi; esnafa da ek gelir müjdesi

Yurtiçi Kargo , yeni projesi YK Plus Teslim Noktası ile evde kargo bekleme döneminin son bulduğunu duyurdu. Kargo şirketi yeni projesiyle ilgili, "Kargolarınızı Türkiye genelinde hizmet vermeye başlayan 600'den fazla YK Plus Teslim Noktası'ndan birini tercih ederek, mahalle esnaflarından teslim alabileceksiniz." açıklamasında bulundu.

Yurtiçi Kargo'nun mahalle esnaflarının gelirini artırmak ve müşterilerine daha hızlı hizmet vermek amacıyla hayata geçirdiği YK Plus Teslim Noktası projesinde mahalle esnafları kargo teslim etmeye başladı. Yurtiçi Kargo müşterileri, yurt genelinde 600'den fazla noktadan istediğini seçerek kargosunu bu noktalardan alabilecek.

Müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçladığını belirten Yurtiçi Kargo, e-ticaretten alışveriş yapan müşterilerine ek bir seçenek sunduğuna dikkat çekti. Kargo şirketi, büyük e-ticaret sitelerinin dahil olduğu uygulamaya göre e-ticaret sitesinden alışveriş yapan kullanıcının, teslimat adresi olarak ev veya işyeri adresi yerine kendisine en yakın olan esnaf noktasını seçerek kargosunu buradan alabileceğine dikkat çekti. Yeni proje ile evde kargo bekleme döneminin de son bulduğu kaydedildi.

"HEM MÜŞTERİ HEM ESNAF KAZANÇLI"

Uygulama ile müşterilerine zaman kazandırdığına vurgu yapan kargo şirketi, uygulamadan yararlanan müşterilerinden herhangi bir ücret talep etmediğini ve tamamen ücretsiz olarak faydalanılan YK Plus Teslim Noktası uygulamasında esnafa ödemeyi şirketin yaptığını belirtti. Yurtiçi Kargo konuyla ilgili, "Şirket ile anlaşma sağlayarak şirketten kargo teslim noktası yetkisini alan mahalle esnafları, teslim ettikleri kargo başına gelir elde ediyor. Aynı zamanda daha çok insanın gelip gideceği esnaflar kargo gelirinin yanı sıra daha fazla müşteri potansiyeli ile dolaylı kazanç da sağlamış oluyor." bilgisini paylaştı.

- İstanbul