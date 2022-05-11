Yeni Range Rover Sport tanıtıldı: Evinizi kontrol ediyor! - Son Dakika

Land Rover bugün akşam saatlerinde düzenlediği çevrim içi etkinlikte yeni Range Rover Sport otomobilini tanıttı. Aracın gelişmiş yapay zeka özellikleri ve elektrik ile hibrit motoru üzerinde duruldu. Ayrıca Alexa desteği sayesinde ev sistemleri ile bağlantısına da dikkat çekildi. İşte detaylar…

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Range Rover Sport, elektrik motorunu benimsiyor

Yeni Range Rover Sport etkinliğinde aracın geliştirilen özelliklerine yer verildi. İlk olarak hibrit ve tamamen elektrikli 2 farklı motor seçeneği ile geleceği söylendi. Hibrit olan versiyonun yaklaşık 115km (70mil) elektrik motoruyla gidebildiği ve bunun çoğu şehir içi seyahatlerde yeterli olacağı söylendi. Ayrıca toplamda 510 beygir gücüne ulaştığı ve 0-100 km/s hızlanmasının 5.4 saniye olduğu belirtildi.

Daha sonra ise yeni geliştirilen dinamik havalı süspansiyon sistemine dikkat çekildi. Bu sayede yayların 2 farklı hazne içerisine alındığı belirtildi. Ardından aracın dönüş çapının eskisine nazaran iyileştirildiği ve artık 10.95 metreye ulaştığı söylendi. Paylaşılan bu teknik özellikler sonrasında aracın iç özelliklerine geçildi.

Yeni Sport, içerisinde tam 29 adet hoparlör ile birlikte geliyor. Bunların bazılarının koltukların başlık kısımlarına yerleştirildiğini belirtelim. Ayrıca bu başlık içerisinde yer alanların ANC benzeri bir özelliğe sahip olduğu ve gürültüyü azalttığı açıklandı. Buna ek olarak da araçtaki yalıtım üzerinde ciddi bir ar-ge yürütüldüğü ve elektrik motoruyla birlikte tüm dış sesin kesildiği söylendi.

Son kısımda ise aracın yeni havalandırma sistemi ve yapay zeka özelliklerine yer verildi. Otomobilin içerisinde 2 büyük ekran yer alıyor. Orta konsolda bulunan üzerinden nerdeyse tüm kontrol paneli özelliklerine erişim sağlanabiliyor. Yine bu alanda iç ve dış hava dengesini sağlama, havayı iyonize etme veya filtreleme seçenekleri mevcut.

Yapay zeka tarafında ise Alexa büyük bir rol oynuyor. Sunulan yeni destekler ile birlikte yalnızca Alexa'ya seslenerek evinizdeki ışıkları açıp kapatmasını veya işe giderken garaz kapısını açmasını söyleyebiliyorsunuz. Üstelik yalnızca evinizi değil, diğer Alexa destekli teknolojik cihazları ve araçlarınızı da yönetebiliyorsunuz.

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