Yeni Reform Paketi Açıklanacak…

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ekonomisinin 2019 yılında %2.5 daralma 2020'de ise %2.5 büyüme tahminine yer verdiği rapor sonrası endeks de kısmen geri çekilme yaşansa da etkisi sınırlı olarak günü %1.19 artışla 98.135 seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde açıklanacak ve enflasyon, bankacılık ve finans, vergi reformu konuları üzerinde yoğunlaşılacağı beklenen yeni reform paketi piyasa tarafından takip edilecektir. Reform paketinin ikna edici bulunması durumunda endeks dünkü primli seyrine bugün de devam edebilir. Küresel piyasalarda ise Euro bölgesi faiz oranı kararı, FED toplantı tutanakları ve ABD enflasyon oranı verisi takip edilecektir.

USDTRY… ABD-Türkiye F35/S400 Gerilimi Devam Ediyor… Seçim belirsizliğinin devam etmesi ve TCMB'nin haftalık repo ihalesi açarak normalleşmeye geri dönmesi TL üzerinde baskı yaratmaktadır. İstanbul'daki seçim belirsizliğinin yanı sıra ABD - Türkiye F-35/S400 gerilimin devam etmesi ve karşılıklı açıklamalar parite üzerinde etkisini korurken yurtiçinde açıklanacak yeni reform paketi ve yurtdışındaki yoğun makro veri akışıyla birlikte yüksek volatilite gözlemlenebilir. ABD'de açıklanacak TÜFE verisinde enflasyon hedefine yaklaşılması Dolar lehine fiyatlanmaları beraberinde getirebilir.

EURTRY… AB Zirvesinde Brexit Erteleme Talebi Değerlendirilecek… TCMB'nin normalleşmeye geri dönmesinin ardından yükselen kurda bir miktar geri çekilme gözlemlense de yurtiçindeki jeopolitik riskler sebebiyle TL'deki negatif fiyatlanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan Euro'nun üzerinde baskı yaratan Brexit sürecindeki belirsizlik, bugün AB Liderlerinin bir araya gelerek talep edilen ertelemeyi oylamalarıyla bir süreliğine ortadan kalkabilir. Erteleme talebinin kabul edilmesi ve TL varlıklarındaki volatilitenin devam etmesi durumunda paritenin yukarı yönlü eğilimi tetiklenebilir.

EURUSD… ECB Faiz Oranı Kararı Bekleniyor… Haftanın üçüncü işlem gününde Euro, Dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken bugün açıklanacak ECB faiz oranı kararı paritenin kısa vadeli görünümü açısından önemli olacaktır. Parasal genişlemeye devam eden ECB'nin para politikası stratejisinde radikal değişiklikler yapması beklenmiyor. Bir önceki toplantısında faiz artırımı kararı için 2020 yılına ertelediğinin sinyalini verse de; makroekonomik verilerde iyileşme olmadığı sürece politika faizini %0, mevduat faizini %-40, marjinal fonlama faizini ise %25 düzeyinde sabit tutması beklenmektedir. ABD tarafında ise gün içerisinde enflasyon verisi ve FED toplantı tutanakları takip edilecek.

XAUUSD… AB'ye Ek Vergilerin Gündeme Gelmesi İle Yükseldi… Trump yönetiminin AB'nin Airbus ödeneğinin rakibi Boeing'e zarar vermesi sebebiyle bazı ürünlerde AB'ye ek gümrük vergisi getirme tehdidi ile yükseldi. AB'nin söz konusu tehdide karşı misilleme hazırlığı yaptığı haberleri ile riskli varlıklara talebin azalması güvenli liman olan altına talebi arttırdı. Bugün ABD tarafında ise enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması durumunda dolar endeksinde kayıpları beraberinde getirirken Ons altının yukarı yönlü hareketlerini destekleyebileceğini söyleyebiliriz.

GLDGR… Ons Altındaki Yükseliş Takip Ediliyor… TL varlıklarındaki negatif fiyatlanmaların devam etmesiyle 239 seviyesine yükselen gram altın, Ons altındaki yükselişe paralel olarak yukarı yönlü hareketlerini ivmelendirebilir.

BRENT… Tahminler Yukarı Yönlü Revize Ediliyor… Uluslararası bir yatırım kuruluşu, OPEC üye ülkeleri ve ortaklarının arz kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırımlarının etkisi ile 2019 tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Yukarı yönlü seyrine devam eden brent petrol, OPEC üyesi Libya'daki iç çatışmalar sebebiyle 71$ direncini test etmesinin ardından kısmi geri çekilmeler yaşasa da üretim kısıntılarına gidildiği ortamda olası geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

S&P500…Küresel Büyüme Endişeleri Fiyatlanıyor… ABD- Çin ticaret görüşmelerindeki anlaşma beklentileri ile geçtiğimiz hafta piyasalar alıcılı seyretse de anlaşmanın imzalanmamış olmasının endeks üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. IMF'nin 2019'da küresel büyüme beklentilerini düşürmüş olması küresel büyüme endişelerini yeniden gündeme getirirken endeks üzerinde satıcılı görünümü beraberinde getirebilir.