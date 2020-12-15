Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı "İstanbul Rekabet Forumu"nda tartışıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı "İstanbul Rekabet Forumu"nda tartışıldı

15.12.2020 16:33

Son dakika gündem haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ekonomide hem talep hem arz yönünde önemli bir şok yaşandığını belirterek, "Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ekonomide hem talep hem arz yönünde önemli bir şok yaşandığını belirterek, "Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemlidir." dedi.

Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen "İstanbul Rekabet Forumu"nda konuştu.

Forumun, Türk Rekabet Kurumunca, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) aktif katılımıyla 2. kez düzenlendiğini belirten Pekcan, farklı ülkelerdeki rekabet otoriteleri arasında fikir alışverişi imkanı sağlaması ve iyi uygulama örnekleri üzerinde paylaşımlarda bulunulması bakımından oldukça faydalı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Pekcan, forumda, "dijitalleşme", "iş gücü piyasaları" ve "Kovid-19 salgını sırasında rekabet uygulamaları" konularının ele alındığına işaret ederek, özellikle dijitalleşmenin bugün uluslararası ekonomi ve ticaret ortamını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Rekabet kurumlarının düzenlenmesi ve çözümlenmesi gereken yeni alanlar ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Pekcan bu çerçevede, dijitalleşmenin getirdikleri ve getirecekleri hakkında değerlendirmelere devam edildiğini belirtti.

Pekcan, iş gücü piyasalarında rekabetin de sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin ele alınması bakımından oldukça önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasalarında, şirketlerin artan pazar gücüne ilişkin tartışmalar, sadece antitröst açısından değil, vatandaşlarımızın refahı açısından da önemli tartışmalardır. Bu konuların yanı sıra güncel uluslararası koşullar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut salgının etkilerinin incelenmediği bir tartışma her haliyle eksik, tutarsız bir tartışma olacaktır.

Nitekim salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep hem arz yönünde çok önemli şoklar yaşanmıştır. Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemlidir. Bu çerçevede, İstanbul Rekabet Forumu'nun tüm oturumlarında, değerli fikir alışverişlerinin sağlanacağına ve son günlerde yaşanan zorluklar karşısında yeni bakış açılarının sergileneceğine inanıyorum. Gelecekte, bu tür zorluklar karşısında diyalogumuzun ve iş birliğimizin devam etmesini umuyorum."

Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı
Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı İstanbul Rekabet Forumu nda tartışıldı

Ruhsar Pekcan, İstanbul, Ticaret, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Yeni rekabet ortamı 'İstanbul Rekabet Forumu'nda tartışıldı - Son Dakika Ekonomi


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