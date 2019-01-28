Son Dakika Haberleri: "Yeni Rekorlara İmza Atmak İçin Göreve Hazırız"

"Yeni Rekorlara İmza Atmak İçin Göreve Hazırız"

1 saat önce

Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Biz teşkilatımız ve Belediye Başkanımızla birlikte zaten İnegöl'de her seçim döneminde rekorlara imza atıyorduk. Bu seçimde de hep birlikte yeni bir rekora imza atmak için göreve hazırız" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bugün 13.30'da Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanvekili Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

YENİ REKORLARA İMZA ATMAK İÇİN HAZIRIZ

Seçim öncesi destek amacıyla gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Bugün AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilat üyelerimizle birlikte Sayın Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Alper Bey bizim İnegöl'de hem mevcut Belediye Başkanımız hem de 31 Mart seçimlerinde adayımızdır. Biz teşkilatımız ve Belediye Başkanımızla birlikte zaten İnegöl'de her seçim döneminde rekorlara imza atıyorduk. Bu seçimde de ben öncelikle partimize, teşkilatımıza ve Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyorum. Yanındayız. Hep birlikte yeni bir rekora imza atmak için göreve hazırız. Teşkilatımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI

Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Milletvekilimizi, değerli yönetici arkadaşlarımı, çalışma arkadaşlarımı ben de saygıyla selamlıyorum. Bugün vekilimizin bizi ziyaretinden onur duyduk, şeref duyduk. Tabi sonuçta bir Belediye Başkanıyım ama bunun yanında bir de temsil ettiğimiz bir partimiz var. Bir partiyle seçiliyoruz. Dolayısıyla biz bir aileyiz, ekibiz. Milletvekilimizle, ilçe başkanımızla, meclis üyelerimizle, yöneticilerimizle hepsi bir tüzel kişiliği temsil ediyor. Dolayısıyla ben de Sayın Milletvekilimizin bizleri ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. Adaylığımız bir taraftan devam ediyor, bir taraftan mevcut Belediye Başkanlığımız devam ediyor. Ama inşallah Allah nasip ederse, vatandaşlarımız yeniden Belediye Başkanı olma noktasında bizlere destek verirse bu kadrolar eskiden olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri yerine getirecektir. Biz daha çok yapacaklarımızdan öte, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Ben vekilimize de tekrar teşekkür ediyorum bizleri onure ettiler. Biz de kendilerine Ankara'daki görevlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:58 Kaynak: Bültenler

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