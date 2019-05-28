Son Dakika Haberleri: Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay'a bağış istedi

Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay'a bağış istedi

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Türk Kızılay Amasya Şubesine bağışta bulunmalarını istedi.

Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay'a bağış istedi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Türk Kızılay Amasya Şubesine bağışta bulunmalarını istedi.

Elmacı'nın isteği üniversitenin resmi web sitesinde duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Süleyman Elmacı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Tebrik için Rektörümüze çiçek gönderilmemesi, Türk Kızılay Amasya Şubesi hesabına bağış yapılması bizleri memnun edecektir" denildi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:16 Kaynak: İHA
Amasya Üniversitesi, Amasya, Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay, Güncel
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