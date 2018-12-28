Yeni Rektörden Çiçek Yerine Bağış Ricası
1 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, rektörlük görevine getirilmesini kutlamak amacıyla çiçek göndermek isteyen vatandaşlardan, bunun yerine 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını istedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, rektörlük görevine getirilmesini kutlamak amacıyla çiçek göndermek isteyen vatandaşlardan, bunun yerine 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını istedi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 8 üniversiteye de yeni rektör atanırken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne Trakya Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mümin Şahin atandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, göreve getirilmesi nedeniyle kutlamak için çiçek göndermek isteyen vatandaşların bunun yerine 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını istedi.
Şahin, açıklamasında; "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmam vesilesiyle 'Hayırlı olsun' kutlamasında bulunmak için çiçek göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, çiçek yerine Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerini Destekleme Derneğine ve 15 Temmuz'da şehit olan demokrasi kahramanlarının yakınları için başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını rica ederim" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:48 Kaynak: İHA
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