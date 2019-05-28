Yeni rektörden çiçek yerine "bağış" ricası
2 saat önce
Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek göndermeyi düşünenlerin, bunun yerine Türk Kızılayı'na bağış yapmaları çağrısında bulundu.
Amasya Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:55 Kaynak: AA
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek göndermeyi düşünenlerin, bunun yerine Türk Kızılayı
'na bağış yapmaları çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Metin Orbay
'dan rektörlük görevini törenle devralan Elmacı, üniversitenin internet sitesinden yaptığı duyuruda, Amasya Üniversitesine rektör olarak atanması nedeniyle tebrik ve kutlama amaçlı çiçek gönderilmemesini rica etti.
Sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunan, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı'na bağışta bulunulmasının daha hayırlı olacağını ifade eden Elmacı, bu durumun kendisini daha memnun edeceğini aktardı.
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