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Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacak - Son Dakika

Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacak

15.01.2022 11:57
Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacak

Yeni Renault Austral, tasarımındaki güçlü ve zarif hatlarıyla dikkati çekiyor.

Yeni Renault Austral, tasarımındaki güçlü ve zarif hatlarıyla dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, markanın en yeni C-Segment SUV modeli yeni Renault Austral'ı "Zarif ve Teknolojik" olarak tanımlıyor. Tasarım ekipleri, güncel ürün gamının ayırt edici ve karakteristik unsurlarını kullanarak, modern ve ince detaylara sahip üst düzey bir araç oluşturuyor.

Tasarımcılar, pek çok kullanıcıyı SUV modellere çeken gövde oranları, boyut oranlamaları, çıkıntılar, tekerlek boyutu gibi temel özellikleri kullanarak, daha kaslı ve belirgin omuz hatlarına odaklandı. Ortaya çıkan araç, güçlü ve özgün bir karaktere sahip ama hala SUV dünyasının bir parçası olmaya devam ediyor.

Renault araçlarının tasarımı yeni bir döneme giriyor. Çamurlukların üzerinden geçen çizgiler, otomobilin profiline güçlü ama aynı zamanda zarif bir hat kazandırıyor. Austral'ın güçlü, dinamik çizgileri, Renault'nun yeni tasarım dilini yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, Renault Austral'ın dinamik ve şık bir tasarım sağlayan güçlü unsurları bir araya getirdiğini belirterek, "Yeni modelimizde kalite ilk bakışta hissediliyor. Gövde yüzeyindeki kalite hissini güçlendirmek için akıcı hatları geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Yeni Renault Austral gövdenin alt kısmı boyunca uzanan net ve belirgin kıvrımla özgün ve güçlü bir görünüm sergiliyor. Aracın önüne doğru akan açılı hatlar silüete dinamik bir karakter kazandırıyor. Bu yeni tasarım yaklaşımı, daha önce kullanılan statik bir şekilde yere paralel uzanan geleneksel çizgilerden farklı olarak dikkati çekiyor. Yandan bakıldığında, Austral sanki hareketsizken bile hareket ediyormuş ve ileriye doğru atılıyormuş gibi görünüyor.

Modern ve teknolojik bir SUV

Ön ve arka aydınlatma birimleri yeni Austral'daki teknolojik özelliklerden bazıları olarak öne çıkıyor. İki büyük C-şeklindeki stop lambası otomobilin logosuyla bütünleşiyor. Ön tasarım, göz alıcı farlar ve ön ızgarayla benzerlik sergiliyor. İlk olarak Renault Megane E-TECH Electricte kullanılan mikro-optik teknolojisi, pleksiglastan üretiliyor. Doğrudan pleksiglas yüzeyinde içine oyulmuş çizgiler ve desenler içeriyor.

LED ışıklarla aydınlatıldığında, oyuk çizgiler canlı ve dikkati çekici bir görünüm oluşturmak üzere kristal berraklığında parlıyor. Bu teknolojik beceri ve mükemmellik arzusu yeni Renault Austral'ın tasarımının temelini oluşturuyor.

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Tragger, Renault, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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