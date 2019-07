Yeni Renault Captur Gün Yüzüne Çıkıyor

Yeni Renault Captur Gün Yüzüne Çıkıyor





B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa'da, segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü.



Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta farkediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor.



Markanın kilit modellerinden Yeni Captur'un lansmanı, Renault Grubu'nun Drive the Future (2017-2022) stratejik planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.



Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor. Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.



Teknolojisiyle göz dolduran Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin üç temel unsuruna da uygun:



Elektrikli: Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Yeni Captur, E-TECH Plug-in adını taşıyan ve İttifak tarafından geliştirilen bir teknolojinin ürünü olan plug-in (prize takılabilir) hibrit motora sahip ilk Renault modeli olacak.

İnternet Bağlantılı: 2022 yılına kadar markanın kilit pazarlarında sunduğu araçların %100'ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Captur, yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ve Renault EASY CONNECT ekosistemiyle bu dinamiği mükemmel şekilde ortaya koyuyor.

Otonom: Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Captur ise bu anlamda öncü modellerden biri olacak. Yeni Clio ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlanacak.



Yeni Captur, İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Bu, özellikle ortak teknolojilerin geliştirilmesi ve Yeni Captur modelin temelini oluşturan CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı sayesinde gerçekleştiriliyor. Modelin yeni elektrikli ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını ve pazardaki yenilik beklentilerinin karşılanmasını mümkün hale getiriyor.



Değişen dış tasarım ile daha güçlü bir SUV kimliği





Daha atletik ve dinamik hatlara sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale gelirken, Renault markasının "Fransız Tasarımına" da sadık kalındı. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha daha uzun olan yeni Captur, 18 inç tekerlekleri (versiyona bağlı olarak değişebilir) ve artırılan aks mesafesi (2,63 m veya +2 cm) ile öne çıkıyor. Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve dekoratif krom eklemeleri gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor.



İç mekanda yüksek kalite devrimi





Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, kategorik anlamda gerçek bir sıçrama sağlayan yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafifçe eğimli "Akıllı Kokpit" daha da geliştirilirken, yeni bir yüzer konsolu sunuluyor. En yeni teknolojilerle ve kategorisinin en büyük ekranları ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor.



Devrim niteliğindeki özellikler, sürüş pozisyonu ile sınırlı kalmıyor. Kabin içinin tamamında kalite ve konfor açısından yeni bir boyut sunan Yeni Captur, üst segment araçları andırıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, orta konsol etrafındaki kaplamalar, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler her alanda dikkat çekiyor.



Yeni CAPTUR: En üst seviye kişiselleştirme





Captur satışlarında çift gövde-tavan renkli araçların oranının yüzde 80'e yakın olması, modeli kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkarıyor. Yeni Captur, hem iç hem de dış tasarımda sunduğu yeni alternatifler ile bu özelliğini daha da zenginleştiriyor.



Yeni Captur ile sunulan 90 adet dış tasarım kişiselleştirme seçeneği, müşterilere kendi tarzına uygun bir Captur yaratma imkanını sunacak.



Yeni Renault CAPTUR INITIALE PARIS

INITIALE PARIS imzası Yeni Captur için yenileniyor





Renault ürün gamının birçok modeli -Clio, Scénic, Talisman, Koleos ve Espace- için mevcut olan INITIALE PARIS imzası, Renault'nun zarif tasarıma yönelik deneyimini en iyi şekilde sunmak amacıyla, Yeni Captur modeli için de sunuluyor.



Yenilenen verimli motor ürün gamı





Yeni Captur, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ve 6 vitesli manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, daha yüksek bir güç aralığı sunuyor: Benzinli motorlar 100 ile 155 bg; dizel motorlar ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip. En yeni nesil teknolojileri içeren motor seçenekleri, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.



Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor portföyüne E-TECH Plug in adlı bir plug-in hibrit motor da ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda pazarda da benzersiz bir seçenek olacak. Geniş bir müşteri kitlesi için tasarlanan Yeni Captur, plug-in hibrit teknolojisinin yayılmasına öncülük edecek.



Yeni Captur, 1.0 TCe ve 1.3 TCe motorlarının yanı sıra İttifak tarafından geliştirilen E-TECH Plug-in motoruyla, Renault Grubu ve iş ortaklarının oluşturduğu sinerjinin merkezinde yer alıyor.



Renault EASY DRIVE: Yeni Captur için en kapsamlı sürüş destek sistemleri





Yeni Captur, Yeni Clio gibi kategorisinin en eksiksiz ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor.



Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, en dikkat çekici olan sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Yoğun trafikte ve otobanda önemli ölçüde konfor ve güvenli sürüş sağlayan özellik, otonom araçlara giden yolda ilk adım olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Yeni Captur'un lansmanından itibaren sunulacak.



360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi gibi özelliklerin yanı sıra Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Renault ürün gamında ilk kez kullanıma sunulurken park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.



Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor.



Renault EASY CONNECT: Yeni CAPTUR ile kesintisiz iletişim





Renault Grubu, Yeni Captur ile birlikte tüm araçlarıyla sürekli internet bağlantı ve zenginleştirilmiş hizmetler sunma stratejisini sürdürüyor.



MY Renault gibi uygulamaların yer aldığı RENAULT EASY CONNECT, yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi gibi platformlar ve uzaktan araç kontrolü gibi internet bağlantılı hizmetler sayesinde bir gerçekliğe dönüşüyor. Araç içi ve dışında internet bağlantılı mobilite kullanımlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan özellik sayesinde sürücü ve yolcular dijital ortamlarına sürekli bağlı kalabiliyorlar. Bu özellik, B SUV pazarındaki en büyük ekranlar 10.2 inç ekran ve 9.3 inç dikey multimedya tablet- sayesinde mümkün oluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

