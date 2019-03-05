Son Dakika Haberleri: Yeni Renault Clio 5, Bursa'da Tanıtıldı

Yeni Renault Clio 5, Bursa'da Tanıtıldı

1 saat önce

YENİ Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı.

Yeni Renault Clio 5, Bursa'da Tanıtıldı, System.String[]
YENİ Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Cilo 5'in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyledi.

Renault Grubu'nun yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı yeni Clio 5, Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda tanıtıldı. Yeni Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak görücüye çıktı. Oyak Renault Fabrikaları konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, tüm dünyanın merakla beklediği yeni Clio'yu tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi. Yeni Clio'nun seri üretimine kısa bir süre sonra, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirten Aoun, projenin üretiminde 350 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yeni Cilo 5'in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyleyen Aoun, şöyle dedi:

306 MİLYON EURO YATIRIM

"Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon euroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon euroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon eurosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault'a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum." - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

Oyak Renault, Cenevre Otomobil Fuarı, Renault, Bursa, Ekonomi
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