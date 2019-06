Yeni Renault Clio ortaya çıktı

Şu zaman kadar ortaya çıkan Clio'ları unutturacak bir yeni versiyon geliyor. Bu modeli kullanmak için Lizbona'a gitti. Model selefinden ne kadar iyi? Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır...

Tasarımda neler değişti?



5. nesli ile karşımıza çıkan modelde tasarım olarak

özellikle ön yüzde büyük bir değişim göremiyoruz. Kaput üzerindeki hatlar daha

çok ön plana çıkarılmış. Bu sayede model heybetli görünüyor. Farlar Ağabeyi

Megane gibi C şekilli forma kavuşmuş. Yan bölümde eski nesile göre çok büyük

farklar bulunmazken, sadece arka kapı altındaki "CLIO" logoları dikkat çekiyor.

Arkada neler var derseniz, stop grubu büyük bir değişime uğramış ve özellikle

gece sürüşlerinde tüm bakışları üzerine çekebilir. Ek olarak marka ve model

logosu da burada yerini almış.



Renault Sport'tan esinlenilen yeni bir imza



Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line

versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line'a taşıyor. Sportif

görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010'dan bu yana tüm

pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi.

Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin

ötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir

tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere

tasarlandı.







Renk seçenekleri neler?



Valencia Turuncu ve Seladon Mavi Yeni Clio'nun lansman

renkleri. Otomobil endüstrisinde ilk defa Valencia turuncu renginde kullanılan

turuncu cila bazlı özel işlem, Yeni Clio'nun dinamizmini açığa çıkarıyor ve

modele derinlik ile birlikte benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. Yeni Clio'da

11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve

siyah) sunuluyor.







Multimedya ekran ve dijital gösterge tablosu



Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez

dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10

inç (lansmandan kısa bir süre sonra sunulacak) büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş

deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde

GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio,

sınıfının en büyük ekranlarını sunuyor. Tasarımında Espace modelinden

esinlenilen hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi

veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini

kolaylaştırıyor.Ekran, internet yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon,

"bilgi-eğlence" sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece

kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.



Direksiyonda büyük değişim



Yeni Clio'nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek

adına tüm detaylar düşünüldü. Dişli oranının 15,2'den 14,4'e indirilmesi

sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak

sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor. Daha sert ön takım kullanılması

ile yol kararlılığı iyileştirilirken, dönüş çapının 10,8 m'den 10,5 m'ye

düşürülmesi ise şehir içi manevra kabiliyetini artırıyor.







Bagaj hacmi artmış



Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak

şekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegre

edilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litre

artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor.



Hangi motorlar ile gelecek?



1.0 SCe 65 ve 75 HP



Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 65 - 75 bg güç ile (95 Nm tork), son derece yumuşak bir şehir içi sürüş konforu sunuyor.



1.0 Turbo benzinli



Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli

turbokompresör) İttifak sinerjisinin en yeni motoru. TCe 100 ilk olarak Yeni

Clio'da 5 vitesli manuel vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Ayrıca, daha

sonra en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusuna sahip versiyon da pazara

sunulacak. TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlı

zehirli gaz salımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak.







1.3 TCe 130 bg FAP: Maksimum sürüş keyfi



1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjar

modelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birlikte

sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusuna

sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak.

Yeni Clio'nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu en yeni nesil motor, her

koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites

kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyon

miktarını azaltıyor. Bütün benzinli motorlar Yeni Clio'da ilk kez kullanılıyor.



1.5 Blue dCi 85 ve 115 HP



Yeni Clio aynı zamanda uzun mesafe kullanımlar ve filo

şirketleri için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor sistemini sunuyor. Bu

motor, nitrojen oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış

katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon

standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Motor iki versiyonla

sunuluyor: Yalın bir sürüş için 85 bg/ 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için

115 bg/ 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren

altı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği

sayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.



Yorum



Bu Clio eski nesillerin üzerine bir sünger çekecek. Model

tasarım konusunda fazlasıyla iddialı hale gelmiş. Bunun yanında alt yapıda da

önemli değişimler yapılmış. Direksiyon kutusundaki değişimler aracın yol

tutuşuna önemli katkılar sağlamış. İç mekanda ki şıklıktan bahsetmeden

geçemeyeceğim. Bu konuda otomobil segmentindeki otomobillere taş çıkartır.

Motor seçeneği olarak 1.3 litre turbo benzinli ve EDC7 şanzımanlı versiyonu

kullandım. Bu versiyon yine eski nesillerin performansını unutturacak cinsten.

Ayrıca tüketim konusunda da fazlasıyla cimri. Dizel otomatik bekleyen

müşterilere ise olumlu cevap şimdilik verilemiyor.



