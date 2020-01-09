Yeni Renault Clio'ya NCAP'tan "En Güvenli Süpermini" unvanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Renault Clio'ya NCAP'tan 'En Güvenli Süpermini' unvanı - Son Dakika

Yeni Renault Clio'ya NCAP'tan "En Güvenli Süpermini" unvanı

7 saat önce

Yeni Renault Clio, Euro NCAP tarafından 2019'da test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Süpermini" seçildi.

Yeni Renault Clio'ya NCAP'tan

Yeni Renault Clio, Euro NCAP tarafından 2019'da test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Süpermini" seçildi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu'nun en çok satan modeli Yeni Clio, 2019 yılı ortasında Euro NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızın sahibi olmuştu.

Yeni platform CMF-B'yi kullanan Yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor.

Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Yeni Clio, özellikleriyle Euro NCAP tarafından geçen yıl test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Süpermini" unvanına layık görüldü.

Ayrıca Yeni Clio'nun iç mekanı sayesinde, ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

Yeni Clio; 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa, bu koltuklar için de uyarı veriliyor) ve acil durum arama gibi zengin bir standart donanım seviyesiyle sunuluyor.

Standart olarak sunulan yüzde 100 LED ön farlar, otomatik kısa ve uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

Çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Clio, iyi güvenlik seviyesini sunarak Renault'nun güvenlik konusundaki uzmanlığını daha da güçlendiriyor.

Renault, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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