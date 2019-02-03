Yeni Revolution Pro Ürünlerini Deniyorum | Yepyeni Ürünlerle Lacivert Smokey Makyaj
1 saat önce
Bugün sizlerle revolutionpro incelemesi yapmak istedim. Ürünlerin yanında performanslarını ve gün içindeki gözlemlerimi bulabilirsiniz.
Bugün sizlerle revolutionpro incelemesi yapmak istedim. Ürünlerin yanında performanslarını ve gün içindeki gözlemlerimi bulabilirsiniz. Güzel pazarlar dilerim??
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:02 Kaynak: Youtube
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