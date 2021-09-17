Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor! - Son Dakika
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Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor!

17.09.2021 11:54

Riot Games, yeni istemci hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Riot Games tarafından 16 Eylül Perşembe gününün akşam saatlerinde yayınlanan son blog yazısı ile birlikte yeni Riot istemcisi için ilk bilgiler paylaşıldı. Blog yazısından öğrendiğimiz bilgilere göre bütün Riot Games oyunları tek bir çatı altında toplanıyor.

Yazıda bütün Riot oyunlarının aynı istemciyi kullanacağı belirtilirken, bu yeni güncelleme ile birlikte tek bir istemci üzerinden oyuncular Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, Wild Rift ve League of Legends'a rahatlıkla ulaşabilecekler.

RIOT'UN YENİ İSTEMCİSİ VE BERABERİNDE GETİRDİKLERİ

Yeni istemci ile birlikte yeni bir kullanıcı arayüzü, her oyunun kendine özel yeni haberler ve etkinlikler sayfası olacak. Eski istemciden alışık olduğumuz oyunlara özel hareketli arka planlar yeni versiyonda da yer alacak.

Bir kütüphanenin de yer alacağı istemci üzerinden oyuncular direkt olarak istediği oyunu seçerek giriş yapabilecekken, eski usul masaüstüne oyunların ayrı ayrı kısa yollarını da ekleyebilecek.

YENİ RIOT İSTEMCİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çıkış tarihi ve süreci hakkında şeffaf olmak istediklerini belirten Riot Games, istemcinin bazı bölgelere 20 Eylül Pazartesi günü canlı sunuculara ekleneceğini dile getirirken, dünya genelindeki oyuncular ile 4 Ekim Pazartesi günü paylaşılacak.

Ayrıca tüm bu detaylara ek olarak Riot istemcisi Ekibi çıkışın ardından gelecek ve oynamayı daha kolay ve ödüllendirici kılacak özellikler üzerinde çok sıkı çalışıyor.

Kaynak: Playerbros
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