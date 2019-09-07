Yeni rolü için 10 kilo verdi
2 dakika önce
Günde 10 kilometre yürüyerek 10 kilo veren ve 36 bedene düşen oyuncu, dizide kayınvalide Asiye'yi canlandıracak.
Günde 10 kilometre yürüyerek 10 kilo veren ve 36 bedene düşen oyuncu, dizide kayınvalide Asiye'yi canlandıracak. "Çocuk", ilk bölümüyle 9 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45
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