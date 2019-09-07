Son Dakika Haberleri: Yeni rolü için 10 kilo verdi
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Yeni rolü için 10 kilo verdi

2 dakika önce

Günde 10 kilometre yürüyerek 10 kilo veren ve 36 bedene düşen oyuncu, dizide kayınvalide Asiye'yi canlandıracak.

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Günde 10 kilometre yürüyerek 10 kilo veren ve 36 bedene düşen oyuncu, dizide kayınvalide Asiye'yi canlandıracak. "Çocuk", ilk bölümüyle 9 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:45 
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