Yeni Şafak'ın 15 Temmuz dijital kütüphanesini 1,3 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz dijital kütüphanesini 1,3 milyon kişi ziyaret etti

Yeni Şafak'ın, 3 yıl önce oluşturduğu 15 Temmuz dijital kütüphanesi, 1,3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Yeni Şafak'ın, 3 yıl önce oluşturduğu 15 Temmuz dijital kütüphanesi, 1,3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Albayrak Holding'ten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ilk 48 saati, 252 şehidin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar ve daha bir çok özel çalışmadan oluşan ve 3 dilde yayın yapan 15 Temmuz dijital kütüphanesi, okurlardan yoğun ilgi gördü.


FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunma ile tarihi değiştiren bir destan yazdı.

Yeni Şafak, tarihi değiştiren o iki günün hafıza kaydını "yenisafak.com/15temmuz" sayfasında tuttu, siteye giriş yapan ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu geçti.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan dijital kütüphane darbe ile ilgili en önemli kaynaklardan biri haline gelirken, darbenin saat saat bütün detaylarının olduğu site aynı zamanda İngilizce, Arapça, Rusça olarak da yayına sunuldu.

Sitede darbecilerin planladığı tüm alçaklıklara karşı vatan müdafaası yaparken şehit olan 15 Temmuz şehitlerinin de hayat hikayesi yer alıyor.

Sayfanın görüntülenme sayısı 3 milyon 368 bine ulaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Medya Grubunun CNR'daki standını ziyareti sırasında, kütüphane ile ilgili bilgi almış ve çalışmayı "çok iyi bir proje" olarak tanımlamıştı


Açıklamaya göre, Yeni Şafak İnternet Yazı işleri Müdürü Ersin Çelik, 15 Temmuz dijital kütüphanesi hakkında attığı twitt'lerle dijital kütüphanenin arkasındaki özverili çalışmaları paylaşırken, arkasında 6 aylık bir emek olan projenin birçok akademik çalışmaya da kaynak olduğunu belirtti.

Yeni Şafak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Şafak'ın 15 Temmuz dijital kütüphanesini 1,3 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Şafak'ın 15 Temmuz dijital kütüphanesini 1,3 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]