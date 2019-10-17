Son Dakika Haberleri: Yeni sağlık, kültür ve sanat merkezine ekim ayında dolu dolu program
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Yeni sağlık, kültür ve sanat merkezine ekim ayında dolu dolu program

23 dakika önce

Medical Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi, ekim ayını meme kanseri ve sağlıklı beslenme söyleşilerinin yanı sıra resim sergisiyle dolu dolu geçirecek.

Yeni sağlık, kültür ve sanat merkezine ekim ayında dolu dolu program, System.String[]

Medical Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi, ekim ayını meme kanseri ve sağlıklı beslenme söyleşilerinin yanı sıra resim sergisiyle dolu dolu geçirecek.


İzmir'de bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan Medical Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi, geçtiğimiz ay kapılarını açmıştı. Merkezde bu ay için dolu dolu bir program hazırlandı. Ekim ayında bir dizi sağlık seminerleri ve sergiler planlanırken, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle meme kanseri ile ilgili bu ay iki söyleşinin gerçekleşeceği öğrenildi.


19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun 'Meme Kanseri ile Savaş' konulu söyleşisi ile başlayacak olan etkinlik, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Evren Yılmaz'ın 'Meme Estetiği' konulu söyleşisi ile devam edecek.


Medical Park İzmir Hastanesinde, kanser tedavisi gördüğü süre boyunca hasta odasında yaptığı resimlerle bir yandan yaşama tutunan, diğer yandan hastanede açtığı sergi ile başka hastalara da moral olan Fatma Özaydın'ın resim sergisi de, ekim ayı boyunca merkezde ziyaretçilere açık olacak.


Ayrıca her cuma Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanları Sedef Temizkan ve İrem Tuğçe Korkut'un, 16.00-17.00 saatleri arasında diyet, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında merak edilenleri cevaplayacağı bildirildi.


Öte yandan AVM ziyaretçileri, her cumartesi ve pazar 15: 00-20: 00 saatleri arasında şeker ve tansiyon ölçümlerini ücretsiz olarak yaptırabilecek. - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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