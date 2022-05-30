"Yeni Sağlık Merkezi ile Hemşehrilerimize Daha Güzel Alanlarda Hizmet Verilecek" - Son Dakika
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"Yeni Sağlık Merkezi ile Hemşehrilerimize Daha Güzel Alanlarda Hizmet Verilecek"

"Yeni Sağlık Merkezi ile Hemşehrilerimize Daha Güzel Alanlarda Hizmet Verilecek"

30.05.2022 11:30

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin modern ve kaliteli bir ortamda sunulması adına mevcut yere yapılacak yeni bina için Çavuşoğlu Aile Sağlığı Merkezinin arka tarafında İl Sağlık Müdürlüğüne ait lojman binasının yıkımını gerçekleştirdi.

"Yeni Sağlık Merkezi ile Hemşehrilerimize Daha Güzel Alanlarda Hizmet Verilecek"

Yıkım işlemlerini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan yeni sağlık merkezi ile Çavuşoğlu ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve modern bir ortamda sağlık hizmetlerinin verileceğini söyledi.

Yeşilyurt İlçesine daha fazla yatırım gelmesi için bütün imkânları seferber ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında ilçemizin marka değerini artıracak çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Bir yandan ulaşım ağımızı daha konforlu ve akıcı hale gelmesi adına büyük bir çaba sarf eden ekiplerimiz diğer taraftan yıkımını karar verilen metruk binaları gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra yıkarak ilçemize yeni yatırımların gelmesinin önünü açıyorlar. Çavuşoğlu mahallemizde uzun yıllar hizmet vermesinin ardından yıkılıp yerine yeni bir sağlık merkezi yapılmasına karar verilen eski Çavuşoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin arka kısmında İl Sağlık Müdürlüğüne ait dört bağımsız bölümden oluşan lojman binasının yıkımı da İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından buraya modern bir sağlık merkezi inşa edilecek. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemize her alanda daha fazla yatırım gelmesi adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Binanın yıkılmasıyla birlikte buraya yapılacak yeni sağlık merkezi için çalışmalarda hızlandırılmış olacak." diye konuştu.

Yeşilyurt'ta hizmete sunulacak yeni hizmet binaları, parklar ve yollar için engel teşkil eden binaların yanı sıra çevre ve insan sağlığını tehdit eden metruk binaların yıkımına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2022 yılı içerisinde ilçe genelinde 25 metruk evin yıkımını yaparak Yeşilyurt'un görsel ve yaşam zenginliğini artıracak yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler
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