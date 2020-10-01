Yeni Sağlıklı Saçlara Merhaba! - Son Dakika

Yeni Sağlıklı Saçlara Merhaba!

Düşünülenin aksine saç dökülmesi belirli dönemlerde yaşanan gayet olağan ve normal bir şeydir.

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Düşünülenin aksine saç dökülmesi belirli dönemlerde yaşanan gayet olağan ve normal bir şeydir. Canlı saç folikülleri ve bunların ürettiği cansız keratin yapısındaki liflerden oluşan saçlar, her canlı gibi doğar, gelişimini tamamlar ve ölür. Diğer bir deyiş ile dökülürler. Araştırmacılar günlük 100 tel saç dökülmesinin normal bir durum olduğunu hatta sağlıklı olduğunu belirtmektedirler. Fakat bu saç dökülmesi 100 tel olmaktan çıkıp öbek öbek dökülmeye başladığı zaman bir sorun haline gelir. Dönemsel saç dökülmeleri araştırmacılara göre normal bir durumdur. Günlük hayatın stresli yaşantısı, düzensiz beslenme hatta mevsim geçişleri gibi dönemsel saç dökülmeleri yaşayan insanların çok fazla korkmasına gerek yoktur. Yaklaşık 3 ay kadar sürebilen bu saç dökülmeleri dönemsel olup, kendiliğinden durur. Fakat bu dökülmeler çok sık yaşanıyor ya da 3 aydan uzun sürüyorsa işte o zaman bir sıkıntı var demektir. Fakat hepsinden önce sağlıklı bir saç görünümü için önce saç derisinin sağlıklı olması gerekir. İşin görünen kısmı saçlar olsa da, saç telleri saç diplerine bağlı yaşarlar ve buradan beslenirler. Tıpkı çiçeklerin toprağa bağlı olması gibi düşünebiliriz. Toprak ne kadar verimliyse, çiçek o kadar canlı olur ve büyür. Fakat verimsiz bir toprakta yetişen çiçek, yaşamını çok fazla sürdüremez ve solar. Yeterli protein ve vitamin alamayan saç, cansız ve sağlıksız görünmesinin yanında gelişimini tamamlayamadan direkt olarak dökülme evresine geçer. Peki, saç dökülmesi karşısında neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

Saç Dökülmelerine Karşı Ufak ve İşe Yarar Tavsiyeler

Saç dökülmesine dur demeniz mümkün! Kullandığınız ürünlerini seçerken bilinçli davranarak ve saç rutinlerinizde bazı değişikliklere giderek bu sorunu hayatınızdan çıkartabilirsiniz.

Size yardımcı olacağını düşündüğümüz birkaç öneri;

Beslenmenizde aldığınız protein ve vitamin oranlarına özen gösterin,

Şok etkisi yaratacak diyetler uygulamayın, kilo kaybedeceğim derken saçlarınızdan olabilirsiniz,

Stresten uzak durmaya çalışın,

Saçlarınızı sürekli toplamayın, bırakın biraz nefes alsınlar,

Çok sık yıkama ve tarama işlemi uygulayarak saçın yağ dengesini bozup dökülmelerine neden olmayın.

Bunları uyguladıktan sonra geriye saçlarınız için doğru ürün tercihinde bulunmak kalıyor. Çünkü saçlarınız haftada en az iki kere kullandığınız ürünler ile temas ediyor. Bu temas işlemini en sağlıklı hale getirmek için tercihlerinizi saçlarınız için yararlı ve doğru üründen yana yapmalısınız.

Saç Dökülmelerine Karşı Bioxcin Büyüsü

2018 yılında yapılmış olan, IBBS Düzey-1 kapsamında Türkiye'yi temsilen seçilen 12 ilimizde ikamet eden, 18 yaş üstü 384 Bioxcin kullanıcısıyla yapılan çalışma sonuçlarına göre kullanıcıların ürünü tavsiye etme oranı %96,1 olarak belirlenmiştir. Kullanıcıların bu kadar memnun kaldığı bir ürünü doktorlar tavsiye ediyor mu diye merak ediyorsanız eğer, 2017 yılında Akademetre tarafından 100 dermatolog ile yapılan testimonial araştırması sonuçlarına göre her 10 dermatologdan 9'u saç dökülmesine karşı belirli markaları önermiştir. Yine bu sonuçlara göre her 2 dermatologdan biri Bioxcin markasını, saç dökülme sorununa karşı önermektedir.

Nereden Geliyor Bu Başarı?

Bioxcin markası ile alakalı akıllarda dolanan "bu başarının sırrı ne" sorusuna cevap verecek olursak bu sırlardan biri de yüksek bütçeli Ar-Ge yatırımlarının yanında; eczacı, doktor ve kimyagerlerden oluşan ekibin geliştirdiği güçlü formülasyonlardır.

Yıllar önce bu başarılı formülasyonları içeren Bioxcin ürünlerinin saç dökülmesini %81,5 oranında azalttığı ve 4 aylık kullanımda 3080 yeni saç teli iddialarını klinik olarak kanıtlaması, markayı bu günlere getiren önemli çalışmalardandır.

Saç Dökülmesi

https://bioxcin.com.tr/

Bu bir ilandır.

Yeni Sağlıklı Saçlara Merhaba!

Bioxcin, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:13

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeni Sağlıklı Saçlara Merhaba! - Son Dakika Magazin

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