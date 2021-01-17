Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, spor lisesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, spor lisesine ev sahipliği yapacak

17.01.2021 10:59
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, spor lisesine ev sahipliği yapacak, System.String[]

Yeni Sakarya Atatürk Stadı bünyesinde inşa edilen spor lisesi projesinde sona gelindi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı bünyesinde inşa edilen spor lisesi projesinde sona gelindi.

UEFA standartlarına uygun olarak 28 dönüm üzerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2017 yılında 150 milyon liraya inşa edilen Yeni Sakarya Atatürk Stadı, spor lisesine ev sahipliği yapacak.

Stadyum bünyesinde toplam 3 bin 260 metrekarelik kapalı alanda 12 derslikli olarak hazırlanan lise binasının, ocak ayı sonu itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi planlanıyor.

"Öğrenci için en ideal mekanlar oluşuyor"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine, kent genelinde spor tesislerinin ve alanlarının bakım onarımı konusunda ciddi mesafeler aldıklarını söyledi.

Özsoy, stadyumda 22 antrenman salonu, gençlik merkezi, 120 metre uzunluğunda Türkiye'nin "en uzun" kapalı atletizm pisti, 450 metrekarelik boks salonu ile engelli sporcuların faaliyet yapabileceği alanların bulunduğunu anlattı.

Spor lisesinin açık spor alanları ihtiyacını gidermek üzere stadyum çevresindeki otopark alanlarını yeniden değerlendirerek buralara tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları ile halı saha ve yürüyüş yolları yaptıklarını aktaran Özsoy, lise binasını ocak ayı sonu itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredeceklerini kaydetti.

Çok donanımlı bir spor lisesinin ortaya çıktığına dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:

"Bazı illerimizde spor liselerimiz var ama spor tesisleri noktasında eksiklikleri var. Doğal olarak bu kadar tesisi spor lisesinin yanına yapmamız çok kolay bir şey değil. Böyle bir avantajımız oldu, bunu iyi değerlendirdik. Türkiye'de bir ilk, örnek oldu. Önümüzdeki süreçte buna çalışan illerimiz de var. Mevcut büyük statların içerisine, Sakarya'daki yaşayan stat kompleksini örnek alarak spor lisesi ve antrenman salonları tarzında hazırlanan illerimiz var. Öğrencilerimiz bunu heyecanla bekliyor. Bir öğrenci için en ideal mekanlar oluşuyor. Nezih, tertemiz..."

Özsoy, spor lisesinden kaliteli öğrencilerin mezun olacağını belirterek, "Spor lisesinde okuyan her öğrencimiz mutlaka birden fazla dalda kendini yetiştirmiş, geliştirmiş olacak. Yetişmiş olarak bu çocuklarımızın spor fakültelerine, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına (BESYO), başka fakültelere gitmek suretiyle burada almış olduğu temelle Türk sporuna hizmet vereceklerini ümit ediyoruz. Çok donanımlı, kaliteli, birikimli sporcu profili ortaya çıkacak." diye konuştu.

Sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Özsoy, devletin sunduğu imkanları vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"İnanılmaz bir spor lisesine sahip olacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Milli Eğitim Bakanlığının, uygulamalı okulların ilgili alanlara yakın açılarak öğrencilerin daha kapsamlı yetişmesini amaçlayan çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'de çok güzel stadyumların yapıldığına işaret eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Gayemiz şu; devletin masraf edip yatırım yaptığı bu statları sadece futbol oynanan mekanlar olmaktan çıkararak çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla faydalanabilmesi, spor lisesinde de eğitim alan çocuklarımızın alanlarında profesyonelce yetişebilmesi noktasında mekanı ve çocuğu buluşturabilmek. Sakarya'daki spor lisesinde yetişen çocuklarımız, bundan sonraki süreçlerde olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak başarılara imza atacaklardır."

Durmuş, spor lisesinin öğrenci sayısının 344, öğretmen sayısının da 25 olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız da çok heyecanlı. 12 derslik, kütüphane, kantin, fitness salonu, soyunma odası, duşlar olmak üzere inanılmaz bir spor lisesine sahip olmuş olacağız." dedi.

"Z kuşağı" olarak tabir edilen neslin ortak noktasının müzik ve spor olduğunu anlatan Durmuş, "Gayemiz de çocuklarımızı, ortak heyecanları olan sporda bir araya getirip ilgi ve yeteneklerini tespit ederek sporla birlikte akademik başarıyı nasıl yürütebileceklerini uygulamalı olarak göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, ay sonunda inşaatın tamamlanacağını, spor lisesini ikinci döneme yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Atatürk Stadı, Sakarya, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, spor lisesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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