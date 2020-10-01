Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor - Son Dakika

Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimleri devam ediyor.

Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında kentte yapılan denetimler Yeni Şakran Mahallesinde gerçekleştirildi.

Yeni Şakran Mahallesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Önder Dilik, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız'ın yanı sıra Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri katıldı. "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen eşzamanlı denetimler kapsamında Yeni Şakran Mahallesinde esnaf denetlendi. Esnaf, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı. Yeni Şakran'da vatandaşların Covid-19 önlemlerine duyarlı olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, kurallara uyan mahalle sakinleri ve esnafı tebrik etti. Ülke genelindeki korona virüs vakalarına da dikkat çeken Karaman, mahalle esnafından temizlik, maske ve mesafe konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. - İZMİR

Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor
Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor

Koronavirüs, Karaman, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Şakran, Covid-19 önlemlerini uyguluyor - Son Dakika

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