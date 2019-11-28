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Yeni Şakran'da doğal gaz için geri sayım

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi'nde, temmuz ayında başlatılan doğal gaz çalışmalarında sona gelindi.

Yeni Şakran'da doğal gaz için geri sayım, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi'nde, temmuz ayında başlatılan doğal gaz çalışmalarında sona gelindi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle çözüme kavuşan Yeni Şakran Mahallesi'nin doğal gaz sorunu, çalışmaların tamamlanması ile birlikte sona eriyor. 4 ay süren hummalı çalışma ile birlikte Yeni Şakran'da doğal gaz dağıtım ağı tamamlandı. Başarı ile gerçekleşen test çalışmaları sonucunda, Yeni Şakran Mahallesi abonelerine en kısa sürede gaz arzının başlayacağı öğrenildi.


Öte yandan, Hacıömerli Mahallesi'nde de doğal gaz çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi. Başkan Serkan Acar'ın yoğun mesaileri neticesinde, Yeni Şakran Mahallesi'nin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Örnekkent Mahallesi'nde de çalışmaların startının verileceği belirtildi.


Doğal gaz çalışmaları nedeniyle kazılan ve deforme olan cadde ve yollar ise Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından onarılmaya devam ediliyor. Süren doğal gaz çalışması nedeniyle kazılacak tüm cadde ve sokakların çalışma programına dahil edileceği aktarıldı.


Vatandaşların ayrıca, http://www.izmirgaz.com.tr/ adresini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alarak İzmir Gaz Aliağa Şubesinden başvurularını yapılabileceği bildirildi. - İZMİR

Serkan Acar, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
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