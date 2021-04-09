Yeni Şakran'da yollar yenileniyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir- Çanakkale yolunun alt kısmındaki cadde ve sokakların büyük bir bölümünü yenileyen Aliağa Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, çalışmalarına yolun üst tarafında devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Gazi Caddesi ile İnönü Caddesi'nin geri kalanını yeniledi.

Yeni Şakran genelinde 95 bin m2 kilit parke taş döşemesi yapan Belediye Ekipleri, ana cadde ve arterlerin yenilenmesinin ardından ara sokakların tamir ve bakım çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Yeni Şakran Mahallesi'ndeki çalışmalara hava şartlarının el verdiği ölçüde devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Yeni Şakran'da İzmirgaz'ın yapmış olduğu doğal gaz alt yapı çalışmalarından sonra Aliağa Belediyesi olarak yol düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kış aylarında yağışlardan dolayı çalışmalarımız yavaşlamıştı. Havaların düzelmeye başlamasıyla birlikte hızımızı arttıracağız. Yol düzenleme çalışmalarımız yaz ayıyla birlikte daha da yoğun olacak. Vatandaşlarımızdan doğal gaz geçen yerde abonelik başvurularını bir an önce yapmalarını rica ediyoruz. Doğal gaz işleri bitmeden yolları düzenleyemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hızlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.