Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu - Son Dakika

Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu

03.01.2021 17:43
Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İzmir Gaz tarafından Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi'ndeki doğal gaz altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken, birçok aile doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşadı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İzmir Gaz tarafından Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi'ndeki doğal gaz altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken, birçok aile doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşadı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun girişimleriyle, İzmir Gaz'ın yatırım programına dahil ettiği Yeni Şakran Mahallesi'nde, 15 cadde ve 135 sokağın doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda gerekli test çalışmalarının ardından gaz bağlantısının yapıldığı ve abonelik işlemlerinin ardından vatandaşların gazı kullanabileceği belirtildi.

Öte yandan, mahalleye doğal gaz gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız ise "Mahallemize doğal gazın gelmesi çok güzel oldu. Pandemi nedeniyle yaz, kış nüfusumuz arttı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan doğal gaza çok büyük bir talep var. Mahallemize güzel bir yatırım oldu. Konutlara sırayla gaz bağlantısı yapılıyor. Doğal gaza kavuşan vatandaşlarımız çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yine Hacıömerli Mahallesi'nde de bir çok noktada alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve evlere doğal gaz verilmeye başlandığı öğrenildi. Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ise Aliağa Belediyesi tarafından yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları yenilenerek yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. - İZMİR

Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu
Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu
Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu

Serkan Acar, Yatırım, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu - Son Dakika


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