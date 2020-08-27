Yeni Salah Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın radarında

Falcao ve Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti. Sezon içinde Diagne'den bonservis kazanmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kulüpte Falcao'nun ocak ayında Amerika'ya gitme ihtimali bulunuyor. Hücuma alternatif arayan Galatasaray Scout Ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed.

YILLIK 800 BİN EURO

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon Euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin Euro kazanacağı öğrenildi. 1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olan Mostafa Mohamed'in transferini gerçekleştirmek isteyen G. Saray, Belhanda ve Babel'in satışından gelecek parayı Mısırlı yıldız adayına kullanacak.

MISIR DIŞINA ÇIKMADI

Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 100 maçta 32 gol attı. Daha önce ülkesi dışında forma giymeyen Mohamed aynı zamanda Mısır A Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 1.85 boyundaki santrfor, Zamalek ile 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 kez de CAF Süper Kupası'nı kazandı. (Sabah)