Yeni salona ilgi büyük

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi içerisinde yapımı tamamlanarak çalışmalara başlanılan Taekwondo Salonunda sporcular yoğun katılımla antrenmanlarına devam ediyor.

Antrenmanları yerinde inceleyerek sporcular ile bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Kadir Has Kongre Merkezi içerisinde bulunan bu alanı Taekwondo spor salonuna dönüştürerek çalışmalara başladık. Yeni açmış olduğumuz salonun sporcularımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Buradan çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sporcularımıza ve antrenörümüz Salih Çelik'e teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ