Yeni Şampiyon İsyanın Zinciri: Sylas, Yarın League Of Legends'e Ekleniyor

Her yıl "en çok katılımcıya sahip E-Spor müsabakası" unvanına sahip olan League of Legends, ülkemizde gençler arasında büyük bir coşkuyla oynanmaya devam ediyor. Sürekli güncellenen ve yeni şampiyonlara sahip olan oyuna bu sefer rakibinin ulti yeteneğini çalabilen yetenek gücü şampiyonu "İsyanın Zinciri: Sylas" ekleniyor.Pasif: Petrisit Patlamasıİsyanın Zinciri: Sylas, herhangi bir yeteneğini kullandıktan sonra gerçekleştireceği ilk normal saldırısı ile zincirlerini sallayarak etrafındaki düşmanlara alan hasarı verebiliyor.Q: Kırbaç ZincirZincirlerini savurup yere çarpan Sylas, rakiplerine bu yeteneğiyle hasar veriyor ve az miktarda yavaşlatıyor. Kısa bir süre sonra zincirlerini vurduğu yerde gerçekleşen patlama, rakiplerine bir daha hasar veriyor ve yavaşlatmanın etkisini oldukça artırıyor.W: Kral KatiliKral Katili yeteneğiyle rakibinin üstüne atılıp, hasar verip canını iyileştiren Sylas; rakibin canı az ise daha fazla hasar veriyor, eğer kendi canı az ise daha fazla iyileşiyor.E: Firar/ KaçırKısa bir mesafe ileri atılıp kalkan kazanan yeni şampiyon, kısa bir süre içerisinde yeteneğini tekrar kullanırsa savurduğu zincirler ile rakiplerinin üzerine atlayıp onları sersemletip hasar verebilir. Ayrıca bu yeteneğin duvarlardan geçmek için de kullanılabileceğini tahmin ediyoruz.R: GaspSylas'ın en can alıcı yeteneği olan Gasp yeteneği, herhangi bir rakibin ulti (R) yeteneğini çalmasına olanak tanıyor. Ultileri çalınan rakipler kendi ultilerini kullanmaya devam edebilirken Sylas, ultisini çaldığı rakibin ultisini bir süre boyunca tekrar çalamıyor.Sylas'ın pasifi oynanışında büyük önem taşıyor. Her yetenekten sonra bir adet normal saldırı gerçekleştirmek verilen hasarı büyük derecede artırıyor. Üzerine gelen düşman yeteneklerinden E yeteneği ile Firar edebilen Sylas, hemen sonrasında aynı yeteneği tekrar etkinleştirerek düşmanına "karşı atak" düzenleyebiliyor. R: Gasp yeteneğiyle birden fazla ultiyi art arda ele geçirebilen Sylas, sonrasında bu ultileri rakip takımı kendi silahlarıyla vurmak için kullanabilir. Yarın yayınlanacak 9.2 yamasıyla oyuna eklenecek olan İsyanın Zinciri: Sylas, oyuncular tarafından merakla bekleniyor.