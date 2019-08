Yeni Samsung Galaxy Book S, 23 Saat Batarya Ömrü Vaat Ediyor

Yeni Samsung Galaxy Book S, 23 Saat Batarya Ömrü Vaat EdiyorSamsung'un yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book S dün gece etkinlikte duyurulan cihazlar arasında yer aldı. Samsung Galaxy Book S Özellikleri ve Fiyatları?Samsung yeni amiral gemisi telefonları Galaxy Note 10 Serisini New York 'ta düzenlediği Galaxy unpacked 2019 etkinliğinde duyurdu. Bununla birlikte, şirket aynı zamanda Qualcomm 'un 8cx ARM işlemcisi kullanan yeni bir Windows 10 dizüstü bilgisayar olan Galaxy Book S'yi de piyasaya sürdü.Yeni model her zamanki LTE desteği ve güçlü WiFi desteği ile her zaman online kalabilir. 0.96kg ağılığıyla bir kilodan hafif. USB-C desteğinin yanı sıra 23 saatlik pil ömrü lansmana damga vurdu.Yeni Samsung Galaxy Book S, Windows Hello ile bağlantılı kimlik doğrulama için yerleşik bir parmak izi sensörüne sahip. Dahası, bir Android telefonunuz varsa, Microsoft 'un Samsung'la entegrasyonu yoluyla dizüstü bilgisayarınızdan dosya gönderebilir, bildirim, metin ve çağrı (bu yıl gelecek olan özellik) alabilirsiniz.Yeni Samsung Galaxy Book S Özellikleriİşlemci: Qualcomm 8cx 7nm okta çekirdekli işlemci, 2.84 GHz'deEkran: 13,3"nün FullHD TFT dokunmatik ekranıRAM: 8GB Dahili depolama: 256GB \ 512GBKamera: 720p HDPil: 42Wh; 23 saat video oynatımı için derecelendirildi.Tasarım ve özelliklere bakıldığında, dizüstü bilgisayar hareket halindeyken çalışan herkes için oldukça uygun. Ancak, birden fazla uygulamayı çalıştırırken, ARM işlemcinin nasıl çalıştığını kesinlikle test etmemiz gerekir.