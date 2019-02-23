Son Dakika Haberleri: Yeni Samsung Galaxy Buds: Yaşam Tarzınıza Uyan Kulaklık

Yeni Samsung Galaxy Buds: Yaşam Tarzınıza Uyan Kulaklık

12 dakika önce

Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.

Yeni Samsung Galaxy Buds: Yaşam Tarzınıza Uyan Kulaklık, System.String[]
Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı


Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.

Samsung Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung'un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı:

"Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. "

Samsung Galaxy Buds: Yaşam Tarzınıza Uyan Kulaklık


Galaxy Buds, hareket halindeyken kesintisiz bir deneyim isteyenler için daha gelişmiş özelliklerle tasarlanmış kablosuz kulaklıktır. Gerçek anlamda konforlu biçimi, kolay kumanda edilebilmesi, net sesi ve kompakt boyutlarıyla her gün hayatınıza eşlik eder.

Galaxy Buds, AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün bir dinleme deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş Ortam Sesi, kulaklıklarınız takılıyken bile ortamı net bir şekilde duymanıza olanak veriyor, böylece bir telefonda konuşurken ya da favori müziğinizi dinlerken bir yandan da ortamın farkında olabiliyorsunuz.

Adaptif Çift Mikrofon özelliği ise her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmanızı net bir şekilde aktarmanızı sağlıyor.

Galaxy Buds, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesiyle size ayak uydurabiliyor. Ayrıca, kompakt kutusu, Buds'ın şarj seviyesini yedi saate kadar koruyabiliyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1,7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds'a aktarabiliyor. Kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung'un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10'dan gerekli anlarda hızlı şarj desteği de alma imkanı sağlıyor.

Galaxy Buds, Bixby'yi destekleyen Galaxy mobil cihazlardaki Bixby ile entegre olabildiği için akıllı yardımcınızı, telefonunuzu açmadan hızla etkinleştirebiliyorsunuz. Arama yapmak, kısa mesaj göndermek veya kulaklıklarınızın pil ömrünü kontrol etmek için sesinizi kullanmanız yeterli oluyor.

Samsung Galaxy Buds Özellikleri

Kategori
Özellik

Renk
Siyah, Beyaz, Sarı

Boyutlar
Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm/ Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm

Ağırlık
Kulaklık: 5.6g/kulaklık/ Yuva: 39.6g

Bağlantı
Bluetooth 5.0

Sensör
İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama

Pil
Kulaklık: 58mAh/ Şarj yuvası: 252mAh

USB
Type-C

Hoparlör
5.8pi Dynamic Driver

Uyum
Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü

Ses
Audio Codec: SBC, AAC, Scalable (Samsung'un özel teknolojisi)

Samsung

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com

CEO, Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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