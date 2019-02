Yeni Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit E: Herkes İçin Her Gün Egzersiz

Samsung Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung'un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.



Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı:



"Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. "



Galaxy Fit ve Galaxy Fit e: Herkes için Her Gün Egzersiz





Amatör koşuculardan atletlere kadar tüm spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.



İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.



Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor, bu sayede hareket halindeyken etkileşimi kolaylaştırıyor. Bildirimleri ve mesajları alın ya da doğrudan akıllı telefonunuzdan senkronize edilmiş alarm, takvim veya hava durumu gibi bilgileri telefonunuza dokunmaya gerek kalmadan kontrol edin. Galaxy Fit'iniz yeni bir saat dilimine seyahat ettiğinizde otomatik olarak başlattığı çift zamanlı saat arayüzü ile programınızı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Her iki cihaz da 5ATM basınca kadar suya dirençli olduğundan duşta ve havuzda size eşlik ediyor.



Samsung Galaxy Fit/ Galaxy Fit e Özellikleri



Kategori

Galaxy Fit Özellikleri

Galaxy Fit e Özellikleri



Renk

Siyah, Gümüş

Siyah, Beyaz, Sarı



Ekran

0.95" Tam renkli AMOLED



120 x 240

0.74" PMOLED



64 x 128, 193 ppi



İşlemci

MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz

MCU Cortex M0 96MHz



İşletim Sistemi

Realtime OS

Realtime OS



Boyutlar

18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T)



24g (kayışla)

16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T)



15g (kayışla)



Bellek

512KB dahili RAM,



2048KB harici RAM,



32MB harici ROM

128KB dahili RAM,



4MB harici ROM



Bağlantı

BLE

BLE



Sensör

Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop

Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer



Pil

120mAh

70mAh



Şarj

NFC Kablosuz

Pogo



Dayanıklılık

5ATM'ye kadar su geçirmez



MIL STD 810G

5ATM'ye kadar su geçirmez



MIL STD 810G



Uyum

Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü

iOS 9.0 ve üstü



