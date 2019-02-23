Yeni Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit E: Herkes İçin Her Gün Egzersiz
13 dakika önce
Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.
Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı
Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.
Samsung Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung'un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı:
"Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. "
Galaxy Fit ve Galaxy Fit e: Herkes için Her Gün Egzersiz
Amatör koşuculardan atletlere kadar tüm spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.
İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.
Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor, bu sayede hareket halindeyken etkileşimi kolaylaştırıyor. Bildirimleri ve mesajları alın ya da doğrudan akıllı telefonunuzdan senkronize edilmiş alarm, takvim veya hava durumu gibi bilgileri telefonunuza dokunmaya gerek kalmadan kontrol edin. Galaxy Fit'iniz yeni bir saat dilimine seyahat ettiğinizde otomatik olarak başlattığı çift zamanlı saat arayüzü ile programınızı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Her iki cihaz da 5ATM basınca kadar suya dirençli olduğundan duşta ve havuzda size eşlik ediyor.
Samsung Galaxy Fit/ Galaxy Fit e Özellikleri
Kategori
Galaxy Fit Özellikleri
Galaxy Fit e Özellikleri
Renk
Siyah, Gümüş
Siyah, Beyaz, Sarı
Ekran
0.95" Tam renkli AMOLED
120 x 240
0.74" PMOLED
64 x 128, 193 ppi
İşlemci
MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz
MCU Cortex M0 96MHz
İşletim Sistemi
Realtime OS
Realtime OS
Boyutlar
18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T)
24g (kayışla)
16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T)
15g (kayışla)
Bellek
512KB dahili RAM,
2048KB harici RAM,
32MB harici ROM
128KB dahili RAM,
4MB harici ROM
Bağlantı
BLE
BLE
Sensör
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer
Pil
120mAh
70mAh
Şarj
NFC Kablosuz
Pogo
Dayanıklılık
5ATM'ye kadar su geçirmez
MIL STD 810G
5ATM'ye kadar su geçirmez
MIL STD 810G
Uyum
Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü
iOS 9.0 ve üstü
Samsung
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com
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