Yeni Samsung Galaxy S10'a 5 Bin TL İndirimle Sahip Olmak Mümkün!

YENİ SAMSUNG GALAXY S10 AKILLI TELEFONLAR VODAFONE AYRICALIKLARIYLA SATIŞA ÇIKIYOR Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni Galaxy S10 akıllı telefon serisini satışa sunuyor.

YENİ SAMSUNG GALAXY S10 AKILLI TELEFONLAR VODAFONE AYRICALIKLARIYLA SATIŞA ÇIKIYOR





Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni Galaxy S10 akıllı telefon serisini satışa sunuyor. Merakla beklenen Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlara Vodafone'un "Akıl Almaz Değişim Kampanyası" ile 5 bin TL'yi aşan indirimlerle sahip olmak mümkün. S10e modeli ise Vodafone'da peşin fiyatına 6 ayda ödeme fırsatıyla sunuluyor.



"Dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor. Vodafone, tüm dünyada eşzamanlı olarak 20 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenen "Unpacked" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonları satışa sunuyor. Prizma siyah ve prizma beyaz renklerinde üretilen ve KDV dahil 5 bin 490 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S10 serisi için "Akıl Almaz Değişim Kampanyası" düzenleyen Vodafone, S10+ modelini "Akıl Almaz Değişim Kampanyası" kapsamında 5 bin TL'yi aşan indirimlerle, S10e modelini ise peşin fiyatına 6 ayda ödeme fırsatıyla sunuyor. Samsung Galaxy S10 akıllı telefon modellerinden herhangi birini satın alan ve kampanya koşullarını sağlayan Vodafone müşterileri, tavsiye edilen satış fiyatı 799 TL olan Galaxy Buds hediye kazanma fırsatı da yakalıyor.



Engin Aksoy: "Yeni Galaxy S10 serisini Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz"



Dijitalleşmeyi bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Vodafone Türkiye olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un tüm dünyada merakla beklenen Galaxy S10 serisini Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Galaxy S10 sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için 'Akıl Almaz Değişim Kampanyası' düzenliyoruz. Böylece, eski cihazını getiren ve Samsung'un yeni modellerine sahip olmak isteyen müşterilerimize telefonlarını 5 bin TL'yi aşan indirimlerle yenileme şansı veriyoruz. Müşterilerimiz, S10e modelini ise peşin fiyatına 6 ayda ödeme fırsatıyla alabiliyor. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonların, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz."



10'uncu yıla özel seri – Vodafone Samsung Galaxy s10 Kampanya!





Samsung Galaxy S serisinin 10'uncu yılına özel olarak sunulan Samsung Galaxy S10 serisi; S10e (essential), S10 ve S10+ olmak üzere 3 ayrı modelden oluşuyor. Ekranı son derece geniş, çerçevesi ise yok denecek kadar az olan serinin kamerası da doğrudan ekranın içinde yer alıyor. Dünyanın ekran altında bulunan ilk ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip olan S10 serisi akıllı telefonlar, parmağın doğrudan ekrana dokundurulmasıyla açılabiliyor.



Yeni seri, 123 derecelik görüş açısına sahip kamerasıyla, gözün gördüğü şekilde fotoğraf çekme imkanı veriyor. 3 arka ve 2 ön olmak üzere toplam 5 kamerası bulunan S10+ modeli; profesyonel çekimler için 30 farklı sahneyi tanıyor ve en iyi çekim için kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak yönlendiriyor. Güçlü şarj kapasitesine sahip Samsung S10 ile kablosuz şarj özelliğine sahip kablosuz kulaklık ya da akıllı saat gibi diğer aksesuarları ya da yine kablosuz şarj özellikli başka akıllı telefonları da şarj etmek mümkün oluyor.



Galaxy S10, normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebilme yeteneğine sahip olmasından ötürü ikinci bir şarj cihazı taşıma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

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