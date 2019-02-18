Samsung
Yeni Galaxy Tab S5e Modelini Tanıttı
İletişim ve eğlence için geliştirilen Galaxy Tab S5e, akıllı özellikleri ince ve hafif bir gövdeye sığdırıyor. Yeni Samsung Galaxy
Tab S5e Özellikleri Neler? İşte Detaylar !
Samsung Electronics bugün, hayata her an bağlı kalmanızı sağlayan akıllı özelliklerle donatılmış, daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e'yi duyurdu. 10.5 inç boyutunda geniş bir ekran ve yüksek pil kapasitesi sunan Galaxy Tab S5e, zengin ve etkileyici bir eğlence deneyimi için titizlikle geliştirildi.
Samsung Electronics CEO
'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh yeni Galaxy Tab S5e için şunları söyledi; "Şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip üst düzey bir tablet olan Tab S5e'yi sunuyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için sürekli bağlı kalmayı sağlayan akıllı özelliklerin yanı sıra zengin ve üst düzey eğlence deneyimi arayan kullanıcılar, tüm bunları Tab S5e'de bulabilirler".
İncelikli Tasarım
Şık ve yenilenmiş tasarımıyla Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında günlük yaşantınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Canlı ve modern tek renkli tasarım seçenekleri arasında, kendi tarzınıza göre tercih edebileceğiniz Gümüş
, Siyah ve Altın Rengi seçenekleri de bulunuyor.
14,5 saate kadar uzanan pil ömrü sunan Tab S5e, performansını uzun süre koruyarak size daha fazla oyun oynama, internette gezinme ve video izleme özgürlüğü sunuyor.
Akıllı özellikler
Tab S5e ile bağlantılı dünyanızı tamamen kontrolünüz altına alabilirsiniz. Yeni Bixby 2.0'a yer veren ilk Samsung tablet olan Tab S5e, cihazınızla etkileşime geçmeniz için daha akıllı ve rahat bir yol sunuyor. Ayrıca, bağlantılı seçili ev cihazlarınız için ideal bir kontrol merkezi görevi de görüyor. Böylece ev ortamınızı sesli komutlarla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olarak kontrol edebiliyorsunuz.
İşlerinizi halletmek istediğinizde ise Samsung DeX ve bir klavye (ayrı satılır) ile PC benzeri bir ortam oluşturabilirsiniz.
Zenginleştirilmiş eğlence
Samsung'un simgesi haline gelen etkileyici Super AMOLED ekran, 16: 10 en boy oranı ve görünmez menü tuşuyla heyecan dolu filmleri veya en sevdiğiniz TV
dizilerini olağanüstü ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Tab S5e'de bulunan 10,5 inç Kenardan Kenara Ekran, ince çerçeveleri ve %81,8 ekran gövde oranıyla içeriklere hayat veren zengin ve etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Tab S5e ile YouTube Premium hizmetinden 4 ay ücretsiz olarak da faydalanabiliyorsunuz. YouTube, YouTube Music ve YouTube Gaming'teki en sevdiğiniz içerikleri etkileyici çözünürlükte sınırsız bir şekilde izleyebilirsiniz.
Tab S5e, dört adet hoparlöründen elde edilen zengin ve etkileyici seslerle eğlence deneyiminizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Otomatik dönen stereo teknolojisini kullanan hoparlörler tableti tutuş şeklinize (dik/yatay) uyum sağlayan, güçlü ve yüksek sesler sunuyor. Tab S5e'de ayrıca profesyonel olarak dengelenmiş etkileyici 3D sesler için Dolby Atmos ve AKG özellikleri de yer alıyor. Yeni kullanıcılara 3 ay ücretsiz Spotify
premium üyeliği sunan Tab S5e ile sevdiğiniz şarkıları istediğiniz her yerde kesintisiz dinleyebilirsiniz.
Galaxy Tab S5e, 2019'un 2. çeyreğinden itibaren Türkiye
de dahil olmak üzere ABD
, Almanya
ve seçili ülkelerde satışa sunulacak.
Tab S5e hakkında daha fazla bilgi için http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy veya https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-tab-s5e adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
Yeni Samsung Galaxy Tab S5e Özellikleri
EKRAN
10.5" WQXGA Super AMOLED
YONGA SETİ
64bit Sekiz çekirdekli işlemci (2×2,0 GHz & 6×1,7 GHz)
BELLEK/ DEPOLAMA
4GB + 64GB
512GB'a kadar microSD
KAMERA
Arka: 13MP
Ön: 8MP
GİRİŞLER
USB3.1 (Type C), POGO
Type-C kulaklık bağlantısı verilir
SENSÖRLER
İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü
KABLOSUZ BAĞLANTI
Wi- Fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0
GPS
GPS, Glonass, Beidou, Galileo
BOYUTLAR, AĞIRLIK
245,0 x 160,0 x 5,5mm/ 400g
PİL
7040 mAh, Hızlı Şarj
İŞLETİM SİSTEMİ
Android 9.0
AKSESUARLAR
Klavyeli kılıf, POGO Şarj Yuvası, İnce kılıf, Kapaklı
kılıf (dahil değildir)
VİDEO
Kayıt: UHD 4K (3840×2160) @ 30fps
Oynatma: UHD 4K (3840×2160) @ 60fps
SES
AKG, Dolby Atmos® özelliklerine sahip 4 adet hoparlör
*Bu belgede sunulan tüm işlevler, özellikler, teknik bilgiler ve ürünle ilgili diğer ayrıntılar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, avantajlar, tasarım, fiyat, bileşenler, performans, bulunabilirlik ve ürünün becerileri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.