Yeni Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri Nelerdir?

Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.

Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.



Samsung Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung'un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.



Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı:



"Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. "



Samsung Galaxy Watch Active: Stil ile Sporun Buluşması





Sağlığına ve şıklığına değer veren tüketicilere hitap eden Samsung Galaxy Watch Active, akıllı olduğu kadar estetik bir saat. Galaxy Watch'a benzer şekilde premium özellikler sunan Galaxy Watch Active, dengeli bir yaşam tarzını korumayı kolaylaştıran özelliklerini ince, hafif ve çok yönlü sportif tasarımla sunuyor. Şık saat arayüzleri ve sportif kayış seçenekleriyle kendi benzersiz tarzınıza uyum sağlıyor.



Samsung Galaxy Watch Active, en önemli aktiviteleri bütünsel bir yaklaşım ile takip ederek; egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu vazifesini üstleniyor.



Stressiz Günler: Stresi yönetmek şimdi Galaxy Watch Active'deki Stres Takip işleviyle daha kolay. Stres Yönetim özelliği ile stres yaşadığınız anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak gününüzü huzurlu bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Kolay Egzersiz Takibi: Galaxy Watch Active; koşarken, bisiklet kullanırken, kürek çekerken, eliptik bisikletteyken veya dinamik bir egzersize başladığınızda otomatik olarak hareketinizi algılayıp size ayak uydurur. Spor anında 39'dan fazla aktiviteyi manuel olarak girebilirsiniz, günlük hedefler belirleyebilirsiniz ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz.



Galaxy Watch Active, yaşam tarzınızı zenginleştirir; Galaxy ekosistemine kesintisiz bir şekilde entegre olur. Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, gerçek zamanlı koçluk, kapalı/açık mekan aktivite takibi gibi özelliklerin yanı sıra Under Armor, Spotify ve Strava'nın da dahil olduğu popüler üçüncü taraf uygulamalarını da sunar.Telefonunuza dokunmadan Galaxy Watch Active ile arama yapmanızı veya mesaj göndermenizi sağlayan Bixby'nin ses özellikleriyle Galaxy Watch Active'i sesinizle de kumanda edebilirsiniz.



Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri



Kategori

Özellik



Renk

Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili



Boyutlar ve Ağırlık

40mm, 39.5 x 39.5 x 10.5mm, 25g



Ekran

1.1" (28mm) 360 x 360 AMOLED, Full Color Always On Display



Corning® Gorilla® Glass 3



Kayış

20mm (değiştirilebilir)



Pil

230mAh



İşlemci

Exynos 9110 Çift Çekirdekli 1.15 GHz



İşletim Sistemi

Tizen-tabanlı Wearable OS 4.0



Bellek/ Depolama

768MB RAM + 4GB Dahili Depolama



Bağlantı

Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass



Sensörler

İvme Ölçer, Jiroskop, Barometre, Kalp Atış Hızı İzleme, Ortam Işığı



Şarj

WPC tabanlı kablosuz şarj



Dayanıklılık

5ATM + IP68/ MIL-STD-810G



Uyum

Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü

iOS 9.0 ve üstü



Samsung

