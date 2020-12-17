Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor

17.12.2020 15:25
Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete sunulan "www.sanalmuze.gov.tr" sitesine 13 müze ve ören yeri daha eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete sunulan "www.sanalmuze.gov.tr" sitesine 13 müze ve ören yeri daha eklendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelere 13 müze ve ören yeri daha eklenmesiyle toplam sayı 33'e ulaştı.

Böylece, İzmir Atatürk Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Uşak Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi, Çanakkale Assos Ören Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İzmir Efes Ören Yeri, uygulamada ziyaretçilerini bekleyen yeni kültürel mekanlar oldu.

Bugüne kadar toplam 11,4 milyon kez ziyaret edilen sanal müze uygulamasında, 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı.

Efes'i 1 milyon 100 bin 147 kez ziyaret ile Troya Müzesi ve 1 milyon 31 bin 447 kez ziyaret ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi izledi.

Bakanlık, sanal müze sayısını güncelleyerek artırmaya devam edecek. ???????

Turizm, Efes, Ören, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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