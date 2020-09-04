Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı - Son Dakika

Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür sanat sezonunu 1 Eylül itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini alarak başlattıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür sanat sezonunu 1 Eylül itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini alarak başlattıklarını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, mart ayında pandemi ilanıyla birlikte tiyatro, opera ve konserlere ara verildiğini hatırlattı.

Bu dönemde seyircilerden uzak kaldıklarını anlatan Yavuz, "Pandemi sürecinde dijital projelerle seyircilerimizle birlikte olmaya devam ettik. Hem opera ve bale gösterilerimiz hem tiyatro ve konserlerimiz dijital mecralardan sanatseverlerle buluşturmaya çalıştık." dedi.

Kaybedilen vakti telefi edebilmek için de 1 Eylül itibarıyla tekrar perdeleri açtıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle birçok önlem aldık. Hem sanatçılarımız için hem de ziyaretçilerimiz ve izleyicilerimiz için bir çok önlem aldık. Öncelikle salonlarımızı 48 saat arayla kullanıyoruz. Tiyatroları aynı mekanı salı, perşembe ve cumartesi olacak şekilde, iki temsil arasında 48 saat olacak şekilde düzenledik. Sadece büyük salonlarımızı kullanıma açtık. Küçük ve kliması çok iyi olmayan, dışarıdan hava almayan salonları şu anda açmadık."

"Pandemi döneminde boş durmadık"

Yavuz, salonları yüzde 50 kapasiteyle, seyircileri koltuklarda birer boşluk bıraktırarak oturttuklarını ifade etti.

Girişlerde ateş ölçümü yapıldığını, hijyen önlemlerinin alındığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Oyun aralarını biraz daha uzattık. İnsanların kantinlerden daha uzun faydalanmaları için teneffüs dediğimiz araları uzattık. Sahne arkasında da sanatçılarımızla ilgili tedbirleri aldık. Daha az sanatçılarımızın yer aldığı eserlerimizi çalıştık. Pandemi döneminde boş durmadık. Sezonumuzu da Allah'a şükür açtık. İlk haftayı da neredeyse tamamladık. Salı günü ilk tur oyunlar oynandı. Perşembe akşamı yine devam etti. Çok başarılı durumdayız. Salonlarımız yüzde 50 kapasitesiyle dolu durumda. İlgi iyi durumda. Bu şekilde de devam edeceğini düşünüyoruz. Konserlerimiz de devam ediyor. Bu dönemde daha önce kullanmadığımız pek çok açık hava mekanı yarattık. Ankara'da, İstanbul'da müzelerin bahçelerinde, belediyelerin parklarda yarattığı antik tiyatrolarda veya gerçek antik kentlerde Bodrum, Patara, Aspendos gibi gerçek antik kentlerde açık hava sahneleri yarattık. İmkanlar elverdiği sürece açık hava mekanlarını kullanmaya devam edeceğiz."

"11 tiyatro oyunumuzu dijital mecrada sergiledik"

Yavuz, dijital yayınların vatandaşlarca çok güzel karşılık bulduğunu ve beğenildiğini vurguladı.

Dijital yayınlarda çocuk oyunlarını muhakkak verdiklerini, evde kalma sürecinde çocuklar için çok zor bir dönem olduğunu hatırlatan Özgül Özkan Yavuz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kıymetli faaliyetlerle evde vakit geçirmeleri gerekiyordu. 11 tiyatro oyunumuzu dijital mecrada sergiledik. Her birini yaklaşık 50 bin çocuğumuz izledi. En çok sevilen opera ve bale temsillerimiz oldu. Hem farklı şehirlerdeki insanlar farklı şehirlerdeki opera ve tiyatroları izlediler. Diğer bir hizmetimiz de müzecilik alanında. Pek çok müzemizi hızlı bir şekilde dijital ortama taşıdık. Çok kısa bir süre içerisinde de 6 milyon ziyaretçiye ulaştık. Bir de 'sanat cepte' adında bir uygulamamız var. Orada da canlı yayınlar yaparak vatandaşımızın evde daha kaliteli ve keyifli vakit geçirmesini sağlamaya çalıştık. Kültür ve sanatın hem moral veren hem de toplumları bir araya getiren birleştirici gücü var. Bu nedenle izleyicimizle birlikte olmaya devam ettik."

Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı

Özgül Özkan Yavuz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı - Son Dakika

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