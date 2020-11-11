Sanatc¸ı, akademisyen, siyasetc¸i, bu¨rokrat ve is¸ insanları bir araya gelerek "Yeni Sanat Vakfı"nı kurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın, medeniyetin degˆerlerini temsil edeceği, bu topragˆın sesi olmaya c¸alıs¸acağı vurgulandı.

Vakfın milletin hayatına kalıcı katkılar yapmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Yeni Sanat Vakfı, yerli ve milli bir c¸izgi takip edecek, yeni bir ku¨ltu¨r iklimi olus¸turma gayreti ic¸inde olacaktır. Milli olmak, ic¸imize kapanmak anlamına gelmez. Anadolu, pergelimizin bir ucunu sabitledigˆimiz yerdir. Anadolu irfanı ve ortak hafızası, sanat ve du¨s¸u¨nce tasavvurumuzun temelini olus¸turur. Pergelin digˆer ucu farklı ku¨ltu¨r ve cogˆrafyalarla temas halinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Sanat Vakfı, mu¨s¸terek bir derdin adı

Yeni Sanat Vakfının, mesuliyet ve mensubiyet duygusundan dogˆduğu belirtilen açıklamada, ortak bir gayretin, mu¨s¸terek bir derdin adı olan vakfın, ku¨ltu¨r ve sanat davasını milli vazife olarak go¨renlerin bulus¸ma adresi olduğu anlatıldı.

Açıklamada, ku¨ltu¨r ve sanata katkının, sadece devlet kurumlarından beklenemeyeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kis¸isel c¸abaların da mutlaka bu katkıya es¸lik etmesi gerekir. Yeni Sanat Vakfı, vakıf so¨zles¸mesinde belirtildigˆi u¨zere, kadim medeniyetimizden beslenecek, gec¸mis¸ ile gu¨nu¨mu¨z yarınlara tas¸ınacaktır."

Estetik anlayıs¸ı yu¨ksek, sanat ahlakına sahip bireyler kazandırılacak

Vakfın hedefleri kısaca, yetenekli genc¸leri tespit etmek, onlara egˆitim imkanı sagˆlamak ve istihdam olus¸turmak, ku¨ltu¨r sanat alanında bilimsel c¸alıs¸malara katkıda bulunmak, stratejik o¨nemi yu¨ksek, milli ve o¨zgu¨n olarak o¨ncelik tas¸ıyan ku¨ltu¨r sanat projelerinin u¨retilmesine yo¨nelik her tu¨rlu¨ aras¸tırma gelis¸tirme faaliyetleri yapmak ve desteklemek, egˆitim ve u¨retim odaklı bir yaklas¸ımla ku¨ltu¨r sanat du¨nyasına katkı sagˆlamak olarak sıralandı.

Açıklamada, bu hedefler dogˆrultusunda o¨z gu¨venli, bilgili, estetik anlayıs¸ı yu¨ksek ve sanat ahlakına sahip bireyleri topluma kazandırmayı amaçlayan Yeni Sanat Vakfının mu¨tevelli heyetinde, Prof. Dr. I·brahim Kalın, Ahmet Misbah Demircan, Prof. Dr. Sadettin Hu¨lagu¨, Hasan Kac¸an, Mazhar Alanson, Go¨ksel Baktagir, I·pek Tuzcuogˆlu, S¸afak Tavkul, I·brahim Tenekeci, Serdar Tuncer, Cevat Olc¸ok, Hasan Gu¨rsoy, Mehmet Kalyoncu, Ayc¸a Aral Sarangil, Mustafa Fener'in yer aldığı bildirildi.