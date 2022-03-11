YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR - Son Dakika
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YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR

11.03.2022 15:11

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'nın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'nın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) hediye ettiği sporcu sandalyeleriyle antrenman yapan sporcular, 10 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, 20 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek. İlk kez organize edilen şampiyonaya katılacak Türkiye Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, sporcular Züleyha Bingöl ve Kenan Coşkun'dan oluşturuldu. Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı yardımcı antrenörü Ahmet Faruk Turan nezaretinde çalışan sporculara, TESYEV'den sürpriz hediye geldi. TESYEV, bugüne kadar şampiyonalara normal engelli tekerlekli sandalyesiyle katılan sporculara, müsabaka sandalyesi hediye etti. Yeni sandalyeleriyle antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, 10 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Eski sandalyelerin 20 kilograma ulaşan ağırlığı sebebiyle buz üzerinde zorlandıklarını, bunun da zaman ve efor kaybına yol açtığını söyleyen milli curlingci Züleyha Bingöl, "Tekerlekli sandalye yürüme engelli bireyler için önemli bir ekipman. Tutmayan bacakların yerini alıyor, bedenimizin bir parçası oluyor. Bedenimize uygun sandalye kullanmak çok önemli, sporcular için daha da önemli. Önceki sandalyeler, bize dezavantaj oluşturuyordu. Standartlara uygun değildi. Müsabakalara biz hem psikolojik hem de fiziksel olarak geride başlıyorduk. Ağırlık yönünden bizi zorluyordu, oyun gereği karşı tarafa gidiş gelişimiz zaman kaybına yol açıyordu. Yeni sandalyelerin bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu sandalyeler curling sporcuları olarak 10 yıllık hayalimizdi" diye konuştu.

Şampiyona için hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Bingöl, Finlandiya'da kürsüyü hedeflediklerini söyledi.

HEDEF 2026 MİLANO KIŞ OLİMPİYATLARI

Curling salonunda sporcuları çalıştıran Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı yardımcı antrenörü Ahmet Faruk Turan, madalyayı hedeflediklerini bildirdi. Turan, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na sporcu sandalyeleriyle katılacak olmalarının sporcuları da rahatlattığını söyledi. Finlandiya'daki şampiyonayı başarıyla geçmek istediklerini belirten Turan, asıl hedeflerinin 2026'da İtalya'nın Milano kentinde yapılacak kış olimpiyatları olduğunu sözlerine ekledi.

YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
YENİ SANDALYELERİYLE ŞAMPİYONAYA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR

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Tekerlekli Sandalye, Finlandiya, Curling, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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