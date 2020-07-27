80'lerin esintilerini taşıyan şarkının klibinde dönemin havasını yansıtan kostümler, motosikletler ve dekorlar kullanıldı.
80'lerin esintilerini taşıyan şarkının klibinde dönemin havasını yansıtan kostümler, motosikletler ve dekorlar kullanıldı. Ahmet Can Tekin'in yönettiği klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda 50 kişilik bir ekiple çekildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.07.2020 00:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni şarkı yeni klip - Son Dakika