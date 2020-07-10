Yeni Şarkısı için çatıya çıkıp gelinlik giydi - Son Dakika

10 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, günümüzdeki aşkların inandırıcılığını sorguluyor. Single kapağı için gelinlik giyerek poz veren ve bir çatının üzerinde aşkı beklerken görülen Aydilge, şarkısına ''Nasıl İnansam?'' adını verdi. Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında aşk ve nefret, yalan ve gerçek temalarını ele alan sanatçı, rock ve alaturka soundları harmanlayarak kendine has üslubunu yine ortaya koyuyor. Düzenleme aşamasında eşi Utku Barış Andaç ve Gökay Süngü ile beraber çalışan Aydilge, mix ve mastering için Alen Konakoğlu ve Andy Jackson ile çalıştı.

Dizi müziği alanında da birbirinden başarılı işlere imza atan Aydilge'nin ''Nasıl İnansam? şarkısı 9 Temmuz'da yayın hayatına başlayan Çatı Katı Aşk dizisinin de orijinal müziği olma özelliği de taşıyor.