Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika

Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

6 saat önce

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi, System.String[]

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi
Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı - Son Dakika
18:44 Mersin trenin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
18:44 Hatay'da yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
18:42 Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu (2) - Son Dakika
18:38 Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 18:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]