Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika

Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

12 dakika önce

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi, System.String[]

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.

Görüntü dökümü:

-Yeni SAT botunun görüntüsü

-Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması

Haber:  ANKARA, -


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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