Yeni SAT botunun ikincisi bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeni SAT botunun ikincisi bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek - Son Dakika Ekonomi

Yeni SAT botunun ikincisi bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yeni SAT botunun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyurdu.

Yeni SAT botunun ikincisi bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yeni SAT botunun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyurdu.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SAT timlerinin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve timin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesince geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği hatırlatılarak, ikincisinin teslimatının da bu yıl gerçekleştirileceği bildirildi.

Azami hızı 54 knot, tam boyu 26,30, genişliği 5,48, draftı 1140 metre, deplasmanı 55 ton olan kompozit yeni SAT botunda Aselsan'ın ürettiği 25 mm STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi de kullanılıyor.

Bot, 5 kişilik mürettebatın yanı sıra 16 kişilik SAT timini taşıyabiliyor.

Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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