Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı - Son Dakika
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Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı

27.03.2022 12:00
Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar, kısa süre içerisinde aracı alev topuna çevirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilden yükselen dumanlar, kısa süre içerisinde aracı alev topuna çevirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, alev topuna dönen aracın yeni alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kökez Mahallesi Yazır Caddesi yolunda meydana geldi. Orhun Taşkaya idaresindeki 32 HP 573 otomobil seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Taşkaya, aracı kenara çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Taşkaya'nın aracı yeni satın aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni satın aldığı aracı seyir halindeyken cayır cayır yandı - Son Dakika
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