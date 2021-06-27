Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü - Son Dakika

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, sahibinin yeni satın aldığı sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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