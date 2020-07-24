Yeni savcı ve hakimler görevlerine başladılar - Son Dakika

Yeni savcı ve hakimler görevlerine başladılar
Balıkesir'in Manyas ilçesi Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı ve hakimler görevlerine başladılar.
Balıkesir'in Manyas ilçesi Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı ve hakimler görevlerine başladılar.
Hakimler ve Savcılar kararnamesi ile Manyas'a atanan hakim ve savcılar göreve başladı. Hınıs Adliyesinden Manyas Cumhuriyet Savcılığına atanan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 2017 yılında mesleğe başlayan Hüseyin Usta ile yine Hınıs Adliyesinden atanan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan 2015 yılında Bursa Adliyesinde stajını tamamlayan hakim Ceyda Nur Ceyhun Usta 2017 yılında ilk olarak Bartın ili Amasra ilçesine atanmış burada bir yıl çalıştıktan sonra eş birleştirmesi ile Hınıs'a atanmış, Çiftin bir çocukları bulunuyor. Kilis Adliyesinden atanan hakim Sami Sağatçi ise Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 yılı mezunu, 2016 yılında İstanbul Çağlayan Adliyesinde stajını tamamladıktan sonra 2017 yılında ilk görev yeri Kilis Adliyesine atanmış, Sağatçi ayni zamanda İlçe Seçim Kurulu başkanlığı görevini de yürütecek. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:05
Kaynak: İHA
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