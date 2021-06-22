Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener oldu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi.

TBMM Genel Kurulu Sayıştay Başkanı'nı belirlemek için toplandı. Sayıştay Başkanlığı seçimi için 5 kişilik tasnif komisyonu oluşturuldu. Daha sonra yapılan kapalı oylamada Metin Yener ve Mehmet Aksoy Sayıştay Başkanlığı için yarıştı. Metin Yener 255 oyla Sayıştay'ın yeni Sayıştay Başkanı oldu. Yener, 5 yıl Sayıştay Başkanlığını yürütecek. - ANKARA