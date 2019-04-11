Son Dakika Haberleri: Yeni Seçilen Başkan Belediyedeki Makamına Devesi ile Geldi

Yeni Seçilen Başkan Belediyedeki Makamına Devesi ile Geldi

20 dakika önce

Yeni seçilen başkan belediyedeki makamına devesi ile geldi İncirliova'da develi devir teslim töreniAYDIN - Aydın'ın İncirliova İlçesinde Millet ittifakının adayı olarak girdiği seçimi kazanarak belediye başkanı seçilen Aytekin Kaya, belediyeye devesi ile gelerek başkanlık makamına oturdu.

Yeni seçilen başkan belediyedeki makamına devesi ile geldi
İncirliova'da develi devir teslim töreni

AYDIN - Aydın'ın İncirliova İlçesinde Millet ittifakının adayı olarak girdiği seçimi kazanarak belediye başkanı seçilen Aytekin Kaya, belediyeye devesi ile gelerek başkanlık makamına oturdu. Belediye önünde sahibi için düzenlenen davullu zurnalı töreni ilgiyle izleyen Karabulut adlı Başkan Kayanın devesi törende ilgi odağı oldu.
Ege'nin en önemli deve yetiştiricileri arasında yer alan ve yerel seçimlerde İncirliova'da Millet İttifakı'nın adayı olarak Belediye Başkanı seçilen aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya makamına devesi ile geldi. Belediye önünde gerçekleştirilen törende görevi devraldığı Cumhur İttifakı'nın adayı Gürşat Kale'ye çiçek ve şilt takdim eden yeni Başkan Aytekin Kaya, rozetini çıkarıp yakasına Türk bayrağı taktığını belirterek bugünden itibaren herkese eşit mesafede olduğunu ve herkese hizmet etmekle yükümlü olduğunu söyledi.
Belediye binası önünde İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve belediye çalışanları tarafından davul zurna ve zeybek oyunları ile karşılanan Aytekin Kaya, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı görevi devraldığı Başkan Kale'ye teşekkür etti.
Belediye'nin anahtarını ve mührünü Aytekin Kaya'ya teslim eden Başkan Kale, hiç alnının akıyla görevi teslim etmenin onurunu yaşadığını söyledi.
Yeni görevine başlayan Başkan Kaya ise "İncirliova'da yaşayan 51 bin 500 vatandaşımızın hepsine kapımız açık. Hepsi ağabeyimiz, kardeşimizdir. İlçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Hiç sıkıntı yok. Hizmet için varız" diyerek yeni görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
Kale, Aydın, İncirliova, Aytekin Kaya, Yerel
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