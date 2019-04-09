Yeni Seçilen Meclis Üyesi Vefat Etti
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Sivas'ta AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
'ta AK Parti
'den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti.
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Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kuzucuoğlu'nun vefatı şehirde üzüntüye neden oldu. Kuzucuoğlu için bugün İkindi Namazının ardından Sivas Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Sivas Valisi Salih Ayhan
, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, partililer ve çok sayıda seveni katıldı. Kuzucuoğlu'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS
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